Varios detenidos en un operativo contra el narcotráfico en Muxía (A Coruña)
La operación continúa en marcha desde primera hora de la mañana
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Varias personas han sido detenidas este lunes en un operativo contra el narcotráfico que se desarrolla desde primera hora en la localidad coruñesa de Muxía.
Según fuentes consultadas por Europa Press, la operación continúa en marcha y las actuaciones están declaradas secretas. Por el momento no se ha precisado el número de detenidos.
Lo que sí se conoce es que el operativo está siendo desarrollado de manera conjunta por agentes de la Guardia Civil, de Vigilancia Aduanera y de la Policía Nacional.