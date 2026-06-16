Detienen en A Laracha (A Coruña) a un hombre en búsqueda como supuesto autor de un delito de VioGén

La Guardia Civil del Puesto Principal de Arteixo, en A Coruña, ha detenido a un varón al que le constaba un señalamiento de búsqueda y detención como supuesto autor de un delito de Violencia de Género.

Los hechos sucedieron cuando un Guardia Civil destinado en la citada Unidad que se encontraba franco de servicio, observó a un varón del que tenía conocimiento que le constaba un señalamiento de búsqueda y detención en vigor como presunto autor de un delito de VioGén en la localidad de A Laracha.

Inmediatamente, se aproximó a esta persona procediendo, tras identificarse como agente, a su detención como presunto autor de un delito de violencia de género, solicitando a continuación a través de la Central Operativa de Servicio (COS) la presencia de una patrulla en servicio para su traslado a las dependencias de la Guardia Civil.

Una vez personada la patrulla en el lugar, procedieron al traslado de esta persona, que en ese momento se encontraba custodiado por el Guardia Civil y una patrulla de la Policía Local de A Laracha, a las dependencias oficiales de la Guardia Civil en Arteixo para la instrucción de las correspondientes diligencias.

El detenido, junto con las actuaciones realizadas, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Carballo.