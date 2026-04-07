Extinguido el incendio forestal de Carballo y Caión, en A Coruña, tras arrasar más de 180 hectáreas
El fuego, iniciado en Noicela y unido a otro en Caión (A Laracha), obligó a un amplio despliegue de medios durante más de 24 horas
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El incendio forestal declarado en el municipio coruñés de Carballo, en la parroquia de Noicela, ha quedado completamente extinguido a las 19.11 horas de este martes, según ha informado la Consellería do Medio Rural.
El fuego se había iniciado el lunes a las 14.20 horas y llegó a unirse con otro foco activo en la parroquia de Caión, en el vecino municipio de A Laracha.
El balance final deja una superficie afectada de 186,5 hectáreas, de las cuales 105,5 corresponden a monte arbolado y 81 a terreno raso, lo que evidencia la magnitud del incendio en una zona especialmente sensible desde el punto de vista forestal.
Para hacer frente a las llamas se desplegó un importante operativo compuesto por 4 técnicos, 17 agentes, 21 brigadas, 20 motobombas, 2 palas, 3 unidades técnicas de apoyo, 3 helicópteros y 4 aviones, que trabajaron de forma coordinada durante más de un día hasta lograr controlar y extinguir el fuego.