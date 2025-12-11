Buscan en Muxía (A Coruña) a un vecino de Madrid desaparecido desde el martes

Los servicios de Emergencias y Guardia Civil buscan en el municipio coruñés de Muxía a un vecino de Madrid que lleva desaparecido desde el martes.

Fuentes de la Guardia Civil confirmaron este jueves que hay una denuncia por la desaparición del varón. La única información oficial que ha trascendido hasta el momento es que es un vecino de Madrid que estaba pasando unos días en Muxía.

Tres patrullas de la Guardia Civil y el capitán de la Compañía de Carballo, así como efectivos de Policía Local y Protección Civil, participan en el dispositivo de búsqueda.