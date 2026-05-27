Desarticulado un punto de venta de estupefacientes en A Pobra do Caramiñal (A Coruña)

La Guardia Civil del Puesto Principal de Boiro en colaboración con la Policía Local de A Pobra do Caramiñal, desarticuló un punto de venta de sustancias estupefacientes y detuvo a una vecina de A Pobra como presunta autora de un delito contra la salud pública.

El operativo se encuentra dentro de la operación "Congast" que se inició a raíz de tener conocimientos los efectivos de ambos Cuerpos de la posible existencia de un punto de venta de este tipo de sustancias en la localidad.

En el transcurso de la misma, efectivos de la Policía Local sorprendieron a esta mujer mientras se disponía a realizar una transacción, interviniéndoles seis dosis individuales de cocaína, tres dosis de heroína y moneda fraccionada, procediendo a su detención como presunta autora de un delito contra la salud pública y la incautación de los efectos encontrados.

A raíz de la detención y de obtener numerosos indicios de su supuesta actividad ilícita durante la investigación, los efectivos actuantes procedieron al registro de la vivienda, hallando 67 dosis de cocaína, 84 de heroína, 1.189 euros en moneda fraccionada, diverso material para la manipulación y la confección de las dosis individuales de las sustancias estupefacientes y un puño americano con una doble función de pistola de descargas eléctricas, procediendo a la incautación de los efectos hallados.