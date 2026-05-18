Aparece el cuerpo sin vida de un hombre de 74 años en el puerto de Boiro (A Coruña)

Esta mañana fue hallado el cuerpo sin vida de una persona en el puerto de Escarabote, en Boiro. Se trata de un hombre de 74 años del que el 112 de Galicia informa que se produjo sobre las 12:20 horas después de recibir la llamada de un particular que alertaba sobre la presencia del cuerpo en ese punto.

De forma inmediata, desde la sala de operaciones del 112 se dio aviso a Salvamento Marítimo, al Servicio de Guardacostas y al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia 061. Del mismo modo, también se informó a los agentes de la Guardia Civil, a la Policía Local y a los efectivos de Protección Civil de la localidad.

Al llegar al lugar del suceso, los equipos de intervención lograron recuperar el cuerpo del agua. En estos momentos, las fuerzas del orden trabajan en el punto para tratar de esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.