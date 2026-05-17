Fallece en Boiro (A Coruña) un conductor de 26 años tras salirse de la vía y chocar contra un árbol

Un joven de 26 años ha fallecido este domingo en Boiro (A Coruña) en un accidente de tráfico tras salirse de la vía por el margen izquierdo.

Según el 112 fue un particular quien alertó a la central de emergencias de que el coche había chocado contra un árbol en un terraplén. El siniestro ocurrió en el kilómetro 25 de la AC-305, a la altura del número 153 de la rúa Principal.

El aviso por parte del alertador se recibió pasadas las 06:30 horas. Entonces, explicó que había visto desde su casa un coche salirse de la vía. Tras acercarse al punto, contactó de nuevo con el centro y trasladó que en el interior del vehículo había un hombre que parecía estar herido de gravedad. Fue en esta segunda llamada cuando explicó que el coche había chocado contra un árbol en un terraplén, que al mismo tiempo lo sujetaba para no caer al río.

A su llegada, los Bomberos de Boiro excarcelaron al hombre y solo pudieron confirmar el fallecimiento del único ocupante del vehículo. También fueron avisados el personal del 061, los Bomberos de Ribeira, la Guardia Civil de Tráfico, los efectivos de Protección Civil de la localidad y el personal de mantenimiento de la vía.