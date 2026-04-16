El hombre localizado en Ribeira (A Coruña) sumergido y encadenado podría haberse suicidado

Todo parece indicar que el hombre que apareció muerto sumergido y encadenado en el puerto de Ribeira se habría suicidado. La investigación para esclarecer lo ocurrido sigue abierta, aunque las pruebas apuntan a que el varón habría acabado con su vida.

Unas pruebas, las recabadas el martes, a las que se suma el informe preliminar de la autopsia, que descarta indicios de criminalidad. Así lo han confirmado este jueves fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) después de que la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ribeira, plaza número 3, en funciones de guardia cuando fue localizado el cadáver, incoase un procedimiento.

El cuerpo sin vida del hombre fue localizado este miércoles sobre las 07:00 horas con una mano encadenada a las escaleras y junto a un barco en el que reside la persona que lo encontró cuando bajó la marea. Rápidamente, dio aviso a los servicios de emergencia, que se desplazaron hasta el lugar.

Los bomberos de Ribeira, trasladados a bordo de una lancha de Salvamento Marítimo, usaron una cizalla para liberar al fallecido. El operativo contó con la participación de agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional.

Fuentes de la Cofradía de Pescadores de Ribeira señalaron ayer por la mañana que la sensación de inseguridad en el puerto ha ido en aumento, por lo que sería necesario tomar medidas, y lamentan el "trágico" suceso ocurrido este martes.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, explicaba hace dos días que "no se descarta ninguna hipótesis", desde una muerte violenta con participación de terceros hasta un suicidio.

Ahora, tras analizar las pruebas y con el informe preliminar de la autopsia en mano, todo parece indicar que se trata de un suicidio.