Falsa alarma en O Porto do Son (A Coruña): movilizados los servicios de rescate por una alerta en el mar

Una falsa alarma ha movilizado este miércoles en O Porto do Son a la Salvamar Regulus y el helicóptero Pesca 1. Una persona dio aviso de que alguien estaba en apuros en el agua, pero finalmente se comprobó que nadie estaba en peligro y el dispositivo de búsqueda fue desactivado.

La búsqueda por tierra, mar y aire fue desactivada menos de una hora después de su activación. Una persona alertó sobre las 10:30 horas de que alguien había pedido auxilio en el mar antes de desaparecer en el agua. Sin embargo, todo resultó ser una falsa alarma.

El particular que dio la voz de alarma llamó al 112 Galicia para avisar de lo ocurrido, de lo que también estaba al tanto Salvamento Marítimo. Los hechos, señaló el alertante, habrían ocurrido en el entorno de la playa de As Gaivotas, en Miñortos, O Porto do Son.

Los servicios de emergencia pusieron en marcha un amplio operativo de búsqueda para dar con el paradero de esa persona. El Pesca 1 y la Salvamar Regulus inspeccionaron la zona, en la que se desplegaron Gardacostas, el GES de Noia y las fuerzas del orden.

Salvamento Marítimo confirmó finalmente que todo había sido una falsa alarma. Al parecer, el alarmante podría haberse confundido al escuchar a los buceadores que están en la zona con embarcaciones para capturar navaja, que en ningún momento han estado en peligro.