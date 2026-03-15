Un coche se da a la fuga en Boiro (A Coruña) tras atropellar a un joven en un paso de peatones

Un joven resultó herido en la noche del sábado en Boiro (A Coruña) tras ser atropellado por un turismo en el casco urbano. El vehículo implicado en el accidente continuó la marcha, según indicaron testigos.

El incidente ocurrió poco después de las 23:00 horas, en un paso de peatones situado delante de la Casa Consistorial. Concretamente, en la calle Principal del municipio, por donde pasa la carretera comarcal AC-305.

Varias personas fueron testigos del atropello e incluso indicaron la posibilidad de que el herido estuviese inconsciente. Los profesionales de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 ya habían sido informados y enviaron una dotación al lugar del accidente. Posteriormente, trasladaron al herido al Hospital del Barbanza.

Poco después del suceso, una persona particular contactó con el 112 Galicia para alertar de la presencia de un coche con un golpe en el parabrisas cerca del cementerio.

Con esta información, los gestores del Centro Integrado de Atención a las Emergencias de Galicia se dirigieron a los agentes de la Policía Local de Boiro.

Aunque el joven estaba liberado y accesible, desde el 112 Galicia se solicitó también la colaboración de los miembros del Servicio Municipal de Protección Civil. Por su parte, los agentes de la Policía Local investigaban los hechos, ya que todos los testigos coincidían en que el conductor del vehículo se había marchado.