La lonja de Ribeira (A Coruña) renueva su alianza con Amicos en la restauración ambiental

La lonja de Ribeira (A Coruña) renueva su alizanza con Amicos en la restauración ambiental Cedida

La lonja de Ribeira renovó esta mañana su convenio de colaboración con Amicos, reforzando una alianza estratégica que combina inclusión social, compromiso con el medio marino y responsabilidad social corporativa.

El acuerdo fue firmado por el director general de Amicos, Xoán España, y por el gerente de la Lonja de Ribeira, Fernando Carreira, en un acto en el que también estuvieron presentes Pilar Sampedro, responsable del Centro de Atención Integral de Amicos, y varios activistas medioambientales de Amicos, protagonistas del cuidado y recuperación de los fondos marinos.

La colaboración permite dar continuidad al Hospital de Corais de Amicos, un espacio situado en las instalaciones de la Lonja en el que se rehabilitan las gorgonias que los profesionales del mar capturan de forma accidental durante su actividad.

Se trata de un proyecto que lo convierte en una oportunidad de restauración ambiental de los fondos marinos y sensibilización ambiental.

Desde la puesta en marcha de este hospital marino, los activistas de Amicos lograron restaurar más de 700 gorgonias, que fueron cuidadas, recuperadas y devueltas a su hábitat natural. Un trabajo minucioso que requiere conocimiento técnico, coordinación y compromiso.

En este proceso, el papel del sector pesquero es clave. La colaboración con los profesionales del mar permite detectar, trasladar y dar una segunda vida a estos organismos, fundamentales para la biodiversidad de los fondos marinos.

Con iniciativas como esta, la Lonja de Ribeira se muestra como ejemplo de entidad comprometida con el cuidado del medio marino y un claro ejemplo de responsabilidad social empresarial.

Adriana Miguéns, portavoz y activista medioambiental de la entidad, destacó que "para mi es muy importante participar en el Hospital de Corais de Amicos. Aquí cuidamos las gorgonias que llegan de la pesca y las ayudamos a recuperarse, para que después vuelvan al mar. A mi me gustó mucho este trabajo porque estamos ayudando a cuidar el mar y la naturaleza".

Por su parte, Fernando Carreira puso en valor la continuidad de esta colaboración, destacando el compromiso de la Lonja con la responsabilidad social y con el activismo ambiental, apostando por iniciativas que contribuyan a la protección del ecosistema marino.

Inclusión, formación e impacto ambiental

El Hospital de Corais también es un espacio de aprendizaje y participación. En él, personas con discapacidad y alumnado en formación, como los integrantes del programa Dual Natura II, trabajan mano a mano en la restauración de los fondos marinos, adquiriendo competencias y formando parte activa de un proyecto con impacto real.

Esta alianza es un ejemplo del compromiso de la Lonja con la preservación y el cuidado del medio marino y su papel activo por mejorar su impacto social, económico y ambiental.