Una madre y sus dos hijos resultan heridos en un accidente en A Pobra (A Coruña)

Una madre y sus dos hijos sufrieron un accidente de tráfico esta tarde en A Pobra do Caramiñal y tuvieron que ser trasladados al hospital por las heridas que presentaban. El siniestro se produjo a la altura de Landoi en la AG-11 a unos minutos de las 17:30 horas.

Según informa el 112, varios particulares dieron la voz de alarma sobre el accidente que tuvo lugar en Cazás con dos vehículos implicados. Uno de ellos llegó a quedarse incrustado en una barrera de seguridad.

Los servicios de emergencias movilizaron al 061, bomberos de Ribeira y de Boiro, Guardia Civil de Tráfico, Policía Local y Protección Civil. A su llegada, constataron que no había personas atrapadas en el vehículo accidentado contra la barrera. Los ocupantes del turismo habían abandonado el lugar y fue necesario cortar la carrocería para que una grúa retirase el coche.

En el otro vehículo viajaban la mujer y los dos menores que tuvieron que ser atendidos. Después de recibir asistencia sanitaria en el lugar fueron trasladados al Hospital do Barbanza.