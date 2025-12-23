La Guardia Civil desmantela un punto de droga y receptación en una antigua escuela de Boiro (A Coruña)

La Guardia Civil ha desarticulado un activo punto de venta de droga y receptación de objetos robados ubicado en una antigua escuela unitaria abandonada del municipio de Boiro, en el marco de la Operación Parvularios.

El operativo se ha saldado con la detención de tres varones, uno de los cuales ha ingresado en prisión, y con la incautación de más de 7.000 dosis de diferentes sustancias estupefacientes, además de numerosos efectos procedentes de robos.

La investigación, desarrollada por agentes del Puesto Principal de Boiro, se inició en el verano de 2025 tras detectarse un incremento significativo de robos con fuerza y hurtos en establecimientos comerciales, viviendas, galpones e interiores de vehículos de la comarca.

Las sustracciones incluían desde maquinaria profesional y herramientas hasta ropa y dinero en efectivo, lo que encendió las alarmas entre vecinos y comerciantes.

Las pesquisas permitieron constatar que este repunte delictivo estaba directamente relacionado con el aumento del consumo de drogas en la zona.

Los agentes observaron que los autores de los robos acudían de forma habitual a una antigua escuela municipal abandonada en el lugar de San Mauro, ocupada ilegalmente por un varón vinculado al tráfico de drogas a pequeña escala.

Durante la vigilancia del inmueble, la Guardia Civil detectó un trasiego constante de toxicómanos a cualquier hora del día, comprobando que muchos delincuentes entregaban los objetos robados a cambio de dosis de droga, convirtiendo el edificio en un auténtico centro de receptación y distribución, y en un foco de inseguridad que había generado una notable alarma social.

Con las pruebas recabadas, y tras la autorización del Juzgado de Instrucción número 3 de Ribeira, se procedió al registro del inmueble, donde se incautaron sustancias estupefacientes valoradas en más de 17.800 euros, entre ellas 5.482 dosis de marihuana, 914 de hachís, 201 de cocaína crack, 467 de heroína, además de cocaína, hongos alucinógenos y pastillas psicotrópicas. También se intervinieron 2.065 euros en efectivo, básculas de precisión y útiles de pesaje.

Asimismo, se recuperó numeroso material procedente de robos, como herramienta eléctrica profesional, tres armas, ordenadores, teléfonos móviles, patinetes eléctricos, motosierras, un cortacésped, joyas de oro, 13 relojes y material médico, incluidas recetas y un sello de un médico colegiado.

Dada la magnitud de los efectos intervenidos, fue necesaria la colaboración del Grumir y de la Policía Local de Boiro para el traslado del material y el aseguramiento de la zona.

Los detenidos, naturales de Boiro, A Pobra do Caramiñal y Noia, fueron puestos a disposición judicial. El principal responsable ha ingresado en prisión, mientras que los otros dos han quedado en libertad provisional con cargos. Además, se ordenó el precinto y tapiado del inmueble por parte del Ayuntamiento de Boiro para evitar nuevas ocupaciones.

La Guardia Civil ha informado de que parte de los objetos recuperados ya han sido devueltos a sus legítimos propietarios y ha realizado un llamamiento a la colaboración ciudadana para que las personas que hayan sufrido robos recientemente contacten con el Puesto de Boiro para el posible reconocimiento del material aún depositado.