La Xunta da una prórroga excepcional a la conservera Jealsa Food en el puerto de Boiro (A Coruña)

La Consellería del Mar, a través de Portos de Galicia, autorizó una prórroga excepcional de la concesión que tiene en vigor la conservera Jealsa Foods en el puerto de Bodión, en el municipio coruñés de Boiro, en base a su interés estratégico para la actividad portuaria y la economía de la comarca. Tal como constató esta mañana el Consello de la Xunta, la modificación de la concesión autorizada amplía su plazo de vigencia hasta los 75 años, el máximo legal permitido, y hará que la industria se mantenga en el lugar hasta 2067.

La ampliación de la concesión autorizada por Portos de Galicia responde a una solicitud del grupo empresarial en el marco de la modificación legal de la Ley de Puertos de Galicia que entró en vigor el 1 de enero de 2025 y que permite el tope máximo del plazo de vigencia de las concesiones —pasando de 50 a 75 años— siempre que esta ampliación se acompañe de una inversión proporcional. De este modo, se armonizó la normativa autonómica con la estatal para evitar que la autonómica resultase más restrictiva.

La ampliación, la primera que se concede en estos términos, fija como nueva fecha de extinción el 3 de junio de 2067, y se otorga en base a la justificación por parte de la empresa de los requisitos legales preceptivos: el interés estratégico de la concesión y la inversión proporcional al incremento del plazo.

Respecto al primero, la declaración de la concesión como estratégica, de especial relevancia para la actividad portuaria, se basa en los datos de empleo del grupo empresarial: Jealsa Foods genera en su sede y centros de trabajo en Barbanza un total de 3.000 empleos directos, con un incremento interanual del 11 %, y cerca de 12.000 indirectos. Además, tiene un porcentaje de empleo femenino del 72 % y justifica un enfoque inclusivo hacia las personas con discapacidad, integrando a 34 en su plantilla.

En cuanto a la inversión prevista, que según la ley debe superar los 500.000 euros, Jealsa Foods renovará la cubierta de la nave principal para eficiencia energética y construirá una nueva nave, lo que supondrá una aportación total de 3,2 millones de euros. Asimismo, tiene prevista la reconstrucción de una nave industrial incendiada años atrás, con una inversión prevista de 4,8 millones de euros, por lo que propone una inversión total en la comarca del Barbanza para los próximos años de 8 millones de euros.

Con la ampliación del plazo de la concesión a esta industria estratégica, Portos de Galicia aporta una mayor seguridad jurídica y crea las condiciones para incentivar la inversión en el puerto de Bodión. Así, permite mantener la actividad de Jealsa en Barbanza, evitando la deslocalización, conservando puestos de trabajo y facilitando la creación de nuevos empleos.