¿Qué tiempo hará en el Carnaval 2025 de Galicia? La Aemet avisa que una borrasca amenaza las fiestas en España

El mes de marzo arranca en Galicia con una de las fiestas más esperadas del año 2025: el Carnaval. Se trata también de un atractivo turístico importante para numerosos concellos de la región, sobre todo para los de la provincia de Ourense. El Martes de Carnaval se celebrará el 4 de marzo, aunque los días previos la música, los colores y el ambiente alegre invadirán las calles de los municipios en los que se celebra esta fiesta con gran tradición.

Gustavo de la Paz /EP Giro de última hora: la lluvia bate récords en A Coruña, pero el gran cambio de tiempo está a la vista

A solo unos días para el comienzo del también denominado como Entroido o Antroido, con otras variantes según la zona de Galicia, todas las miradas apuntan al cielo. ¿Qué tiempo hará en Carnaval 2025? ¿Lloverá o tendremos tiempo estable? La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisa que una borrasca podría estropear la fiesta en varios puntos de la geografía española, si bien para Galicia tenemos buenas noticias.

¿Qué tiempo hará en el Carnaval 2025 de Galicia?

El Carnaval es una fecha señalada en Galicia. Este año 2025, una borrasca atlántica amenaza con fuertes lluvias entre las jornadas del viernes, 28 de febrero, y del domingo, 2 de marzo. Este nuevo frente se acercará al oeste de la Península ibérica mañana jueves, aunque apenas rozará el suroeste de la región en su trayectoría hacia el sur, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Galicia.

🛰️ Agora en Galicia, 🌤️ ☀️

Ao oeste da península obsérvase unha borrasca que mañá apenas rozará o suroeste de Galicia na súa traxectoria cara ao sur. pic.twitter.com/atZ1tVLSvJ — AEMET_Galicia (@AEMET_Galicia) February 26, 2025

"El jueves una borrasca atlántica se acercará a la Península y se situará al oeste de Portugal. Uno de sus frentes dejará lluvias por toda la vertiente atlántica peninsular, sin descartarlas en la zona centro", avisa el portal meteorológico Eltiempo.es. Las lluvias más importantes caerán en Galicia, Extremadura y al oeste de Andalucía, aunque en nuestra Comunidad los acumulados no serán apenas significativos.

Los últimos modelos apuntan que el viernes, 28 de febrero, la borrasca se desplazará al sur situándose entre el Golfo de Cádiz y Canarias. "De cara al sábado la borrasca entraría por el norte de Marruecos quedando en la zona bajas presiones". Para sorpresa de muchos, Galicia se librará de los efectos de la borrasca que podría estropear las fiestas de Carnaval en el resto de España.

Buena parte de la Península ibérica permanecerá en alerta por acumulados de más de 15-20 mm en una hora, si bien el tiempo en Galicia será muy diferente: los cielos lucirán relativamente despejados, sin previsión de lluvia. Este mapa de Eltiempo.es muestra los acumulados previstos en el país durante el fin de semana, siendo la comunidad gallega una de las pocas regiones que se librará de las lluvias durante el Carnaval.

Acumulados de lluvia previstos en la Península y Baleares durante el fin de semana. Mapa: Eltiempo.es

El tiempo acompañará en Galicia, aunque las temperaturas no serán muy altas debido a la entrada de una masa de aire frío por el norte peninsular. "Hará que las temperaturas bajen sobre todo el sábado", adelanta el portal meteorológico. Las máximas rondarán los 15 grados en la mayoría de municipios gallegos, si bien las temperaturas serán significativamente más bajas en zonas de alta montaña como Pedrafita do Cebreiro (Lugo) y Viana do Bolo (Ourense).

En resumen, Galicia se librará de la borrasca que amenaza con estropear la fiesta de Carnaval en el resto de España. Se prevén cielos poco nubosos o despejados hacia el final de semana. En cuanto a las temperaturas, serán normales para este periodo, con mínimas que se mantendrán sin cambios y máximas que descenderán ligeramente, a pesar de que oscilarán.