Momento de la detención de tres personas por un intento de homicidio en Arteixo. Guardia Civil

Tres personas detenidas y dos investigadas por un intento de homicidio en Arteixo (A Coruña)

Tres personas han sido detenidas y otras dos están siendo investigadas en una operación de la Guardia Civil y la Policía Nacional a raíz de un intento de homicidio que tuvo lugar en Arteixo. Los hechos se produjeron el pasado 21 de septiembre en el interior de un establecimiento de hostelería de la localidad.

Según informa el Instituto Armado, las cinco personas se investigan como presuntas autoras de delitos de homicidio en grado de tentativa, encubrimiento, quebrantamiento de medida cautelar y omisión del deber de socorro.

La investigación comenzó por la agresión sufrida por un hombre en un local tras una discusión provocada por el reclamo de una deuda pendiente.

Dos de los implicados, una pareja, se abalanzaron sobre la víctima, con el hombre inmovilizando a la víctima y la mujer asestándole hasta cuatro puñaladas con una navaja de grandes dimensiones. La agresión le provocó una perforación pulmonar de gravedad.

La víctima pidió entonces auxilio a las personas presentes y al responsable del establecimiento, pero estos hicieron caso omiso de su petición.

Así, el agredido tuvo que desplazarse a pie por la calle hasta lograr llegar cerca de su casa, donde integrantes de su familia le asistieron y lo trasladaron a la UCI del CHUAC, donde fue ingresado de urgencia.

Poco más de una semana después, el pasado día 30 de septiembre, los agentes procedieron a la detención de los autores de la agresión, que han ingresado en prisión comunicada y sin fianza.

Además, se arrestó también a una tercera persona como presunta autora de un delito de encubrimiento al ayudar a los agresores a huir en su coche y ocultar el arma empleada. Esta persona está en libertad con medidas cautelares.

En la operación se constató que la mujer detenida tenía en vigor una medida judicial de prohibición de tenencia y uso de armas, la cual quebrantó durante la comisión del hecho delictivo.

Después, ya el 2 de octubre, se procedió a la investigación de dos personas más por un presunto delito de omisión del deber de socorro por no auxiliar a la víctima ni alertar a los servicios de emergencia.

Las diligencias instruidas están ya a disposición del Tribunal de Instancia de Guardia de A Coruña.