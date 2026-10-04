Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil. Europa Press

Muere una persona que estaba detenida en los calabozos de la Guardia Civil de A Coruña

Una persona que se encontraba detenida en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña falleció este sábado, 3 de octubre.

Los hechos se produjeron en las propias dependencias del Instituto Armado, donde esta persona sufrió una indisposición. Hasta el lugar se desplazó una ambulancia medicalizada del 061, pero los sanitarios no pudieron salvar su vida y acabaron confirmando el fallecimiento.

Según informa Europa Press, el hombre fallecido había sido detenido en un operativo contra el tráfico de estupefacientes realizado el viernes en el municipio coruñés de Noia.

La Guardia Civil informa de que se ha abierto una investigación judicial al producirse el fallecimiento durante la custodia policial. Por el momento no han trascendido más detalles.