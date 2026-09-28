"Cambia el filtro" llega a A Coruña para romper prejuicios sobre discapacidad y enfermedades raras

A Coruña se convierte durante dos días en la única parada gallega de "Cambia el filtro", una campaña itinerante de Fundación MAPFRE que invita a cuestionar los prejuicios que existen en torno a las personas con discapacidad intelectual y enfermedades raras. La iniciativa cuenta en la ciudad con la colaboración de la Federación Galega de Enfermidades Raras e Crónicas (FEGEREC).

El autobús solidario puede visitarse este lunes 28 de septiembre en O Parrote y se trasladará mañana, martes 29, al paseo de Alexandre Bóveda, cerca de la sede de FEGEREC. El acceso es gratuito y el horario en ambas jornadas es de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas.

La campaña recorrerá un total de 20 ciudades de 11 comunidades autónomas y en cada parada cuenta con una entidad local para acercar al público la realidad cotidiana de estos colectivos y el trabajo que desarrollan las asociaciones junto a las personas afectadas y sus familias.

Una experiencia para mirar más allá de las etiquetas

La unidad móvil plantea un recorrido interactivo que busca mostrar cómo los prejuicios pueden condicionar la percepción que se tiene de una persona antes incluso de conocerla.

La experiencia comienza en el exterior del vehículo, con un espacio en el que los participantes pueden utilizar diferentes filtros como metáfora del mensaje de la campaña. FEGEREC cuenta además con un punto informativo para explicar sus programas y el trabajo que desarrolla con las personas con enfermedades raras y sus familias.

En el interior, los visitantes encuentran contenidos audiovisuales y testimonios basados en historias reales. Una de las actividades muestra las mismas historias desde dos perspectivas: primero, a través de una mirada condicionada por los estereotipos y, posteriormente, mostrando la realidad cuando desaparecen esos prejuicios.

El recorrido termina con "Miradas que suman", un mural digital en el que cada participante puede dejar una reflexión o aprendizaje. Los mensajes irán formando una obra colectiva que crecerá a medida que el autobús avance por las diferentes ciudades.

La propuesta incluye también una cata de café con dos tipos de filtros diferentes, con la que se busca mostrar cómo pueden cambiar el sabor, el aroma y las sensaciones en función del método empleado.

FEGEREC, protagonista de la parada coruñesa

La presentación de la campaña contó este lunes con representantes de las diferentes administraciones y entidades participantes. Entre ellos estuvieron la concelleira de Bienestar Social, Participación e Igualdad, Nereida Canosa; la diputada provincial Yoya Neira; la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo; Adrián Gutiérrez de la Dehesa, de Fundación MAPFRE; y la presidenta de FEGEREC, Francisca Luengo.

Canosa incidió precisamente en la necesidad de conocer a las personas antes de establecer expectativas sobre ellas. "A veces una etiqueta condiciona lo que esperamos de una persona, incluso antes de haberla escuchado. Cambiar esa mirada empieza por acercarnos y conocerla, por interesarnos por lo que le gusta y por lo que quiere hacer con su vida", señaló.

Por su parte, Francisca Luengo puso el foco en las dificultades que todavía afronta el colectivo y en la importancia de aumentar su visibilidad. Según explicó durante la presentación, más de 200.000 personas conviven con este tipo de enfermedades en Galicia.

Además de sensibilizar a la ciudadanía, la campaña cuenta con un sistema de donaciones destinado a apoyar directamente a las entidades locales que participan en las diferentes paradas de la ruta.