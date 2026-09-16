La Terraza de A Coruña espera a la Aesia: el edificio sigue vacío y las obras no tienen fecha

El presupuesto de A Coruña de 2025 contenía una partida de 60.000 euros para la firma del convenio entre el Ayuntamiento y el Estado para el traslado de la actividad de La Terraza al edificio de Correos y liberar así el inmueble de los jardines de Méndez Núñez para convertirlo en el hogar de la Aesia. Hubo convenio, pero las obras no comenzaron ese año.

Las cuentas de 2026 recogían financiación “necesaria” para “nuevas dotaciones”, entre ellas el espacio multiusos de la lágrima de San Roque, el parque del Observatorio y la rehabilitación de La Terraza. El documento no recoge consignación concreta para la que debería ser sede definitiva de la Agencia Estatal para la Supervisión de la Inteligencia Artificial. La obra sigue sin arrancar.

¿Por qué no hay obras en La Terraza, el edificio propuesto por el Concello de A Coruña cuando concurrió a la elección de la ciudad que acogería la Aesia, resuelta a finales de 2022? Ni el Concello ni la Aesia ofrecen respuestas.

Hay que remontarse a junio de 2025, cuando se había cumplido un año de la aprobación de la cesión gratuita a la Aesia del inmueble de Méndez Núñez que ocupaban los trabajadores de Radio Televisión Española, para encontrar una orientación dada por el Gobierno local sobre la obra de adaptación del edificio: “Saldrá a licitación próximamente”.

Detalles de la entrada principal a La Terraza y uno de sus extremos. Quincemil

Es lo que dijeron entonces fuentes municipales, que añadieron que el presupuesto de aquel año contaba con una partida de cuatro millones de euros para este proyecto.

Se supo también hace un año que la nueva sede del Centro Territorial de RNE y la Unidad Informativa de TVE en A Coruña se ubicaría a partir de enero de 2028 en el edificio de Correos, muy próximo a La Terraza. Hasta que no llegue este momento, la plantilla se ha mudado a un espacio temporal en el barrio de Matogrande.

El personal de la Aesia, mientras, opera en la Casa Veeduría de la Ciudad Vieja desde febrero de 2025. Consultada la agencia por el cambio de localización a La Terraza, sus fuentes remiten al Ayuntamiento, que tampoco aclara nada.

El espacio en la Casa Veeduría

En La Terraza ha habido visitas institucionales, con fotografías de distintas autoridades en los jardines con el edificio a sus espaldas. También se ha visto maquinaria de obra junto a sus fachadas y se ha vaciado el edificio para propiciar el traslado de los profesionales de radio y televisión.

Hoy el inmueble, de más de un siglo de antigüedad, construido por Antonio López Hernández y remodelado por Pedro Mariño, está vacío, con persianas y estores bajados en sus tres plantas.

Mientras, en una planta de la Casa Veeduría trabaja plantilla de la Aesia junto a empleados de departamentos municipales y el centro cívico de la Ciudad Vieja. Fuentes de la agencia informaban hace un año de que había unas 20 personas en el lugar además de otras que teletrabajaban y se incorporaría más personal a partir de procesos de selección, por lo que podría necesitar más superficie.

Fachada de La Terraza hacia la avenida do Porto. Quincemil

La Aesia ya ha tenido dos directores: en diciembre pasado Alberto Gago sustituyó al inicialmente elegido, Ignasi Belda.

Un recurso de RTVE

En Correos, entre la Marina y Los Cantones, ha arrancado en los últimos días la reforma de parte del interior, la fachada y la cubierta del edificio. Los trabajos durarán más de un año y se prevé que a principios de 2028 puedan instalarse los trabajadores de RTVE que ahora están en Matogrande.

La corporación de comunicación interpuso a comienzos de este año un recurso contra la extinción, por parte del Ayuntamiento, de la concesión que RTVE tenía para ocupar La Terraza, hasta el año 2035. La demanda pasó por la Junta de Gobierno Local en enero y un juzgado lo admitió a trámite, pero desde el Concello evitan explicar si este recurso condiciona la contratación de los trabajos en La Terraza.

En el edificio de Méndez Núñez, mientras tanto, no hay fechas estimadas ni para el comienzo de su obra ni para la recuperación de actividad.