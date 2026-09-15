La Xunta reclama a Adif que agilice la entrega de las obras de la estación intermodal de A Coruña

La Xunta reclama a Adif que revise y agilice la formalización del acta de entrega de las obras de los elementos comunes y del aparcamiento de la estación intermodal de A Coruña-San Cristóbal. El Gobierno gallego asegura que remitió a finales de mayo al organismo estatal tanto el acta de recepción de las obras como el borrador del documento de entrega, pero que, más de tres meses después, todavía no ha recibido respuesta ni observaciones.

Ante esta situación, la Dirección Xeral de Mobilidade ha vuelto a dirigirse por escrito a Adif para solicitarle que revise la documentación y comunique cuanto antes su conformidad o, en caso contrario, las modificaciones que considere oportunas para poder completar el trámite.

El convenio firmado entre la Xunta, Adif y el Concello da Coruña establece que, una vez recibidas las obras por parte del Gobierno gallego, este debe comunicarlo al resto de administraciones y formalizar posteriormente su entrega mediante la correspondiente acta. A partir de ese momento, Adif debe asumir la gestión, conservación y mantenimiento de la parte de las instalaciones que le corresponda.

La Xunta recuerda que terminó a finales de 2025 y dentro del plazo previsto las actuaciones que tenía asignadas: la nueva estación de autobuses, el aparcamiento y los elementos comunes entre las estaciones de autobuses y ferroviaria. Estas obras supusieron una inversión autonómica de más de 20 millones de euros, dentro de un convenio cuyo presupuesto global supera los 45 millones.

Más de 560 plazas de aparcamiento

La nueva terminal de autobuses cuenta con 20 dársenas de operación y otras 23 de regulación, mientras que el aparcamiento dispone de más de 560 plazas.

En total, las actuaciones ejecutadas por la Xunta suman más de 29.600 metros cuadrados de superficie útil e incluyen un edificio de viajeros de 1.800 metros cuadrados.

El proyecto forma parte de la creación del área intermodal de A Coruña-San Cristóbal, concebida para conectar los diferentes medios de transporte y mejorar la movilidad y la conectividad de la ciudad.

La remodelación de la estación ferroviaria corresponde a Adif, mientras que los accesos a la intermodal a través de las avenidas de A Sardiñeira y del Ferrocarril son competencia del Concello da Coruña.

Las actuaciones están financiadas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través de los fondos Next Generation EU.