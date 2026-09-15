Un camarero denuncia haber sido agredido por su antiguo jefe en un local de A Coruña

Un camarero ha denunciado haber sido agredido por su antiguo jefe en un establecimiento hostelero de A Coruña, según ha difundido el perfil de X @soycamarero, que asegura haber recibido fotografías, conversaciones y documentación sobre el caso. Fuentes policiales han confirmado a Quincemil que ayer se interpuso una denuncia compatible con estos hechos y que el atestado continúa abierto.

Según el relato del trabajador, los problemas comenzaron durante los últimos días de su contrato. El empleado explica que sufrió una gastroenteritis y no pudo acudir a trabajar, una situación que, según su versión, provocó reproches por parte de su responsable y posteriormente nuevos conflictos relacionados con su salida de la empresa.

El trabajador asegura que el 14 de septiembre todavía no había cobrado la nómina correspondiente al mes de agosto, por lo que acudió al establecimiento para entregar los uniformes y tratar de resolver las cuestiones que quedaban pendientes con la empresa.

Fue entonces, siempre según su versión, cuando se produjo el enfrentamiento. El camarero afirma que su antiguo jefe lo agarró del cuello y lo empujó contra una mesa, para posteriormente golpearlo contra una caja de madera. Según su relato, varios trabajadores del establecimiento tuvieron que intervenir para separar a ambos.

El denunciante asegura además que durante el forcejeo su antiguo responsable lo agarró por la entrepierna, además de producirse nuevos empujones y forcejeos. Las imágenes difundidas por @soycamarero muestran, según este perfil, las lesiones que habría presentado el trabajador después de lo ocurrido.

Tras el incidente, el camarero acudió a Urgencias para ser atendido. Posteriormente, según la información difundida, puso los hechos en conocimiento de la Policía y también inició acciones por la vía laboral.

Por el momento, la investigación policial permanece abierta para esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias del enfrentamiento.