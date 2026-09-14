Atropellada una persona en A Coruña al cruzar Manuel Murguía por una zona sin regular junto a Riazor

Una persona ha resultado atropellada este domingo a primera hora de la tarde cuando cruzaba la calle Manuel Murguía por una zona sin regulación, a la altura de la puerta de autoridades del estadio de Riazor, en A Coruña.

El suceso se produjo alrededor de las 13:05 horas, en sentido hacia el paseo marítimo. Hasta el lugar se desplazó una ambulancia del 061 para atender a la persona atropellada.

Como consecuencia del accidente, el carril izquierdo de la vía permanece cortado mientras se realizan las labores de asistencia. La circulación, no obstante, no está sufriendo problemas importantes, ya que los vehículos pueden continuar avanzando por el carril derecho.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre el estado de la persona atropellada ni sobre las circunstancias concretas del accidente.