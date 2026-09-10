Las propuestas de sanción a VTC como Bolt o Uber en A Coruña alcanzan los 290.000 euros

Desde que los vehículos de transporte con conductor (VTC) de distintas empresas se hicieron más frecuentes en las calles de A Coruña a partir de finales del año pasado, el Concello ha monitorizado su actividad, sobre todo a raíz de las protestas que los taxistas han hecho públicas por el intrusismo de este nuevo servicio y su falta de regulación específica.

La vigilancia municipal dio como resultado la apertura de decenas de expedientes por irregularidades en los primeros meses. Hasta febrero de 2026 se abrieron 62 actas remitidas por la Xunta, administración que regula el servicio limitándolo a trayectos interurbanos. La cifra aumentó a 127 a comienzos de julio y hasta el momento llega a 170, según apuntan fuentes del Concello.

La tramitación de los expedientes ha dado como resultado algunas propuestas de sanción municipales a instancias del Gobierno autonómico. Hace siete meses alcanzaban un importe de 16.000 euros que recaudaría el Ayuntamiento. En julio el montante superaba los 276.000 euros y en la actualidad es de unos 290.000 euros.

Esta cantidad es la que deberían ingresar las arcas municipales por infracciones de VTC cometidas en la trama urbana de A Coruña. No es una recaudación real, sino el conjunto de las propuestas de multa que figuran en expedientes administrativos que no se han cerrado. Además, lo normal es que los conductores o empresas recurran la sanción planteada.

Una ordenanza sin definir

Es tan impreciso saber si el Concello va a acabar ingresando el importe de las multas como si habrá finalmente una normativa municipal específica que ordene la actividad de los VTC de empresas como Bolt, Cabify o Uber, ya que la Ordenanza de Movilidad Sostenible de 2025 no la contempla de forma concreta.

A finales de febrero de este año finalizó un periodo de consulta pública en el que el Gobierno local recibió aportaciones de distintos colectivos, entre ellos los taxistas, para elaborar una ordenanza reguladora del servicio en la ciudad. Pero no se han conocido las conclusiones de este proceso ni se ha dado ninguna previsión respecto a la implantación de la nueva norma, aspectos que los mismos taxistas y las asociaciones Radio Taxi y Teletaxi han demandado.

La ley gallega que regula el transporte limita la actividad de los VTC a tramos interurbanos, pero en A Coruña, además de realizar estos servicios, circulan por recorridos urbanos que no permite la norma autonómica.

Empresas del sector han recurrido la Ordenanza de Movilidad Sostenible alegando daños contra su actividad. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) declaró nulos el pasado mes de julio tres de sus artículos al considerar que discriminan a los vehículos de transporte con conductor frente al servicio de taxi, vulneran la libertad de empresa y restringen la competencia.

Frenar las licencias

El Concello de A Coruña ha reclamado de forma reiterada a la Xunta que no conceda licencias de VTC mientras pide a los ayuntamientos que regulen de forma particular este servicio. También defiende que haya una normativa general para estos vehículos en la comunidad para evitar que cada municipio lo ordene a su manera.