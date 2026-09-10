El Pleno de A Coruña aprueba definitivamente el estudio de detalle de Visma pese al rechazo del BNG

A Coruña da un nuevo paso para el desarrollo urbanístico de San Pedro de Visma. El pleno municipal ha aprobado este jueves de forma definitiva el estudio de detalle de la manzana Z4-R17L del SURT 1, un trámite que permitirá concretar la ordenación de los edificios, las alineaciones y rasantes y las condiciones estéticas de las futuras construcciones. El expediente ha contado con los votos favorables del PSOE y del PP y el rechazo del BNG.

El debate ha estado marcado por las diferentes posiciones de los grupos sobre el crecimiento de la ciudad y, especialmente, sobre el problema del acceso a la vivienda. El portavoz del Gobierno municipal, José Manuel Lage, ha defendido que Visma representa una de las principales oportunidades para aumentar la oferta residencial de A Coruña y ha recordado que el conjunto del ámbito contempla unas 3.600 viviendas, con alrededor de un millar sometidas a algún régimen de protección.

“Visma no va a solucionar por sí solo el problema de la vivienda en A Coruña, pero más de 3.600 nuevas viviendas, alrededor de un millar de ellas protegidas, sí van a formar parte de la solución”, ha señalado Lage durante su intervención.

El portavoz socialista ha defendido que el proyecto va más allá de la construcción de pisos y supondrá la creación de un nuevo barrio, con equipamientos, zonas verdes, espacios públicos y nuevas conexiones. En este sentido, ha puesto como ejemplo las actuaciones que ya se están realizando en el entorno de San Pedro de Visma, tanto en los accesos como en la conexión con la Tercera Ronda.

Lage ha destacado también el incremento de población experimentado por la ciudad en los últimos años y ha relacionado este crecimiento con la necesidad de disponer de más vivienda. Según ha explicado, A Coruña ha ganado más de 8.000 habitantes en los últimos siete años, una evolución que, a su juicio, obliga a anticiparse a las nuevas necesidades de la ciudad.

“Planificar Visma no es simplemente construir viviendas, es planificar el crecimiento de la ciudad, es decidir cómo queremos que crezca nuestra ciudad en los próximos años”, ha defendido. El socialista ha añadido que el desarrollo también beneficiará a quienes ya viven en esta zona mediante la mejora de los accesos, los equipamientos y las conexiones.

El BNG rechaza el proyecto y acusa al Gobierno de hacer urbanismo “a medida” de los promotores

La portavoz del BNG, Avia Veira, ha dejado claro desde el inicio del debate que los nacionalistas no apoyarían el expediente. Su intervención se ha centrado en cuestionar el planteamiento urbanístico del Gobierno de Inés Rey y, especialmente, en poner en duda que el desarrollo de Visma vaya a resolver por sí mismo las dificultades de los coruñeses para acceder a una vivienda.

Veira ha acusado al Ejecutivo local de estar haciendo “o urbanismo da cidade á medida das empresas promotoras” en lugar de diseñarlo en función de las necesidades de la población. La portavoz nacionalista ha situado esta actuación dentro de una forma de entender la planificación urbana que, a su juicio, prioriza el desarrollo inmobiliario sin garantizar que las viviendas resultantes sean realmente accesibles para la mayoría de los vecinos.

En este sentido, ha respondido directamente al argumento utilizado por Lage sobre la necesidad de aumentar la oferta residencial. Veira ha considerado que construir más viviendas no es suficiente si estas llegan al mercado a precios que buena parte de la población no puede asumir. Como ejemplo, ha mencionado pisos de un dormitorio que pueden alcanzar los 300.000 euros y ha contrapuesto esas cantidades a la situación de personas que “non teñen para pagar o aluguer” o que no consiguen ahorrar lo suficiente para afrontar la entrada de una vivienda.

La portavoz del BNG también ha cuestionado el argumento del crecimiento demográfico utilizado por el Gobierno municipal. Ha admitido que puede ser positivo que A Coruña gane habitantes, pero ha planteado qué servicios se están ofreciendo a quienes ya viven en la ciudad y cuáles serán los que reciban los nuevos vecinos.

“Está moi ben que a cidade medre, pero que servizos lle damos aos habitantes?”, ha planteado durante el pleno. Para Veira, el debate no debería limitarse a cuántas personas viven en A Coruña, sino a las condiciones en las que lo hacen. “Non é só medrar en números, senón a calidade de vida que lle damos ás coruñesas e coruñeses”, ha señalado.

La nacionalista ha añadido un segundo argumento para justificar el voto contrario del BNG: la falta de acuerdo con el Gobierno municipal en otras áreas de gestión. Veira ha reprochado al Ejecutivo local que, pese a disponer de mayoría en el pleno, actúe sin tener en cuenta las advertencias de su grupo. “Xa nos fartamos”, ha llegado a afirmar durante su intervención.

A partir de ahí, la portavoz nacionalista ha enumerado varios asuntos que, a su juicio, impiden al BNG respaldar al Gobierno municipal en este momento. Ha mencionado la situación del transporte público y del servicio de autobús, así como el conflicto relacionado con las escuelas infantiles municipales y las críticas de las familias y de sus trabajadores.

También ha citado la situación de la comisión del PEPRI, los trabajadores municipales, los conserjes de las instalaciones de la ciudad y otros servicios. A su lista ha añadido la Fundación Luis Seoane, las bibliotecas municipales y los mercados, además de los órganos sectoriales de participación, cuya situación ha utilizado como ejemplo de la falta de diálogo que atribuye al Gobierno de Inés Rey.

Veira ha llevado sus críticas incluso a la gestión de los residuos. En concreto, ha cuestionado los pliegos aprobados por la Xunta de Goberno Local para la planta de Nostián y ha acusado al Ejecutivo de plantear un sistema que, según su interpretación, puede favorecer a las empresas que envíen más residuos a los vertederos en lugar de incentivar el reciclaje.

Con todo este contexto, la portavoz del BNG ha rechazado que su grupo pueda apoyar una política urbanística que considera orientada a facilitar la actividad de las empresas promotoras y constructoras. “Nós non podemos apoiar unha política urbanística que, basicamente, o que se vai é orientar a facilitar a vida ás empresas promotoras e ás empresas construtoras, e non ao benestar da xente desta cidade, que debería ser o primeiro para todas e todos”, ha defendido.

Veira ha cerrado su intervención cuestionando además que estas decisiones estén siendo impulsadas por un Gobierno que se define como progresista. “Con estas políticas parece mentira que estean a ser implementadas por un Goberno que se di de esquerdas”, ha señalado antes de confirmar el rechazo del BNG al estudio de detalle de Visma.

El PP respalda Visma y carga contra el BNG

El PP, por su parte, ha respaldado la aprobación del expediente. El concejal Antonio Deus ha defendido que su grupo mantiene su apoyo a los desarrollos urbanísticos previstos en el Plan General y ha considerado necesario poner suelo a disposición de la iniciativa pública y privada para aumentar la oferta de vivienda.

Deus ha aprovechado buena parte de su intervención para responder al BNG y reprocharle su posición respecto a otros proyectos urbanísticos de la ciudad. El popular ha acusado a los nacionalistas de haber respaldado durante el mandato determinadas actuaciones mientras ahora cuestionan la política urbanística del Gobierno municipal.

En cuanto a Visma, ha destacado que el ámbito permitirá construir unas 3.600 viviendas y ha señalado que alrededor de 1.000 tendrán algún tipo de protección. También ha matizado que, según sus datos, unas 250 de esas viviendas protegidas se situarán sobre suelo de titularidad municipal.

El concejal del PP ha vinculado igualmente el debate con la evolución de los precios de la vivienda en A Coruña. Durante el pleno ha señalado que el precio de venta ha aumentado un 10,7% en el último año y que el precio medio del alquiler habría crecido un 11% entre julio de 2025 y julio de 2026.

Deus ha añadido que el número de nuevos contratos de alquiler registrados en la ciudad habría caído un 52,2% en ese mismo periodo, pasando de 730 a 349. A su juicio, estos datos reflejan las dificultades que existen actualmente para acceder a una vivienda y evidencian la necesidad de aumentar la oferta.

“La vivienda necesita menos propaganda y más oferta, menos burocracia y más suelo disponible”, ha defendido el concejal popular. El PP considera que la política de vivienda debe combinar la construcción de nuevos pisos con la movilización de suelo, la agilización de licencias, la generación de vivienda protegida y la colaboración entre las administraciones y el sector privado.

Lage reclama al BNG que explique su rechazo

En su segundo turno, Lage ha vuelto a cargar contra la posición del BNG, al considerar que Veira había hablado de numerosas cuestiones durante su intervención pero no había concretado qué aspectos del estudio de detalle justificaban el voto contrario.

El portavoz socialista ha defendido que el documento cuenta con informes favorables de los servicios técnicos municipales, además de los correspondientes informes sectoriales y de la Dirección Xeral de Urbanismo de la Xunta. Por ello, ha cuestionado que el BNG rechace el expediente sin plantear reparos concretos al contenido técnico del documento.

“Creo que es muy difícil de entender”, ha señalado Lage, que ha insistido en que el pleno debía debatir sobre el estudio de detalle y no sobre el conjunto de las discrepancias entre el BNG y el Gobierno municipal.

El socialista también ha defendido la política de planificación residencial del Ayuntamiento y ha avanzado las previsiones para los próximos años. Según ha explicado, el Gobierno local contempla que A Coruña pueda contar entre 2025 y 2030 con unas 11.000 viviendas más que las existentes en 2024.

Además de las más de 3.500 viviendas previstas en Visma, Lage ha citado unas 2.000 en Xuxán, más de 4.200 en Monte Mero y alrededor de 1.000 en el Parque de Oza. A estas actuaciones ha sumado otros desarrollos de menor tamaño y proyectos en colaboración con el Estado y la Xunta.

El portavoz municipal ha defendido que la ciudad seguirá creciendo tanto en términos económicos como sociales y que ese crecimiento obliga a anticipar la construcción de vivienda, nuevos equipamientos y espacios públicos.

Finalmente, el pleno ha dado luz verde al estudio de detalle de la manzana Z4-R17L de San Pedro de Visma con los votos favorables del PSOE y del PP y el rechazo del BNG. El trámite permite seguir avanzando en la ordenación de uno de los grandes ámbitos de crecimiento residencial de A Coruña, dentro de un desarrollo que prevé unas 3.600 viviendas en el conjunto de Visma.