La Casa del Agua, en A Coruña, cierra temporalmente varias piscinas y jacuzzis tras detectar filtraciones

El Área Talaso de la Casa del Agua, en A Coruña. Cedida

Termaria Casa del Agua ha decidido mantener temporalmente fuera de servicio varias instalaciones de su Área Talaso después de detectar problemas de filtraciones en varios vasos de agua marina durante las revisiones técnicas realizadas en los últimos días.

La medida tiene carácter preventivo mientras los equipos técnicos continúan analizando el origen y alcance de las filtraciones y determinan las actuaciones necesarias para solucionarlas.

En concreto, permanecerán cerradas la Piscina Activa del Área Talaso, los tres jacuzzis interiores, el pozo frío y el jacuzzi exterior, además de la Piscina Club y el jacuzzi de esta área.

El resto de espacios y servicios de Termaria Casa del Agua continuarán funcionando con normalidad, según ha informado el propio centro.

Reducción de cuotas mientras dure el cierre

Termaria ha anunciado además que compensará económicamente a sus socios mediante una reducción temporal de las cuotas mensuales, que se aplicará desde el mismo día en que las instalaciones afectadas dejen de estar operativas.

Por el momento, el centro no ha concretado el importe de la rebaja. La dirección está estudiando la cuantía y el procedimiento para aplicarla en función de las características de los diferentes tipos de abono y comunicará los detalles a los usuarios en los próximos días.

Los equipos técnicos continuarán ahora con las evaluaciones para determinar qué actuaciones deben realizarse y recuperar la plena disponibilidad de las instalaciones. Termaria no ha precisado por el momento cuánto tiempo permanecerán cerradas las zonas afectadas.