La juventud de Cambre (A Coruña) podrá proponer nuevas iniciativas para el municipio

El Concello de Cambre consultará este mes de septiembre a la juventud del municipio qué actividades y propuestas quieren ver en su localidad. Algunos de los ámbitos contemplados en esta consulta son el ocio, la cultura, el deporte o actividades juveniles.

El proceso, dirigido a vecinos de entre 12 y 30 años, se divide en dos fases.

La primera es una consulta abierta que se puede cubrir en este formulario.

En él se podrán proponer de manera libre todo tipo de iniciativas. Estas se analizarán en la segunda quincena de septiembre y se agruparán para elaborar una segunda encuesta, esta para priorizar las propuestas.

Una vez concluidas las dos fases, el Concello analizará los resultados para identificar las principales demandas de la juventud del municipio y detectar las diferencias siguiendo criterios como la edad, la parroquia o el tipo de actividad.

Las propuestas recogidas se utilizarán como referencia para los próximos presupuestos municipales, siempre y cuando sean viables.

La alcaldesa, Diana Piñeiro, afirmó en este sentido que "queremos que la participación tenga utilidad. Habrá propuestas que se puedan desarrollar antes, otras que necesiten una planificación mayor y algunas que dependan de la disponibilidad del presupuesto, pero cuando preparemos nuevas actividades y futuros presupuestos queremos tener sobre la mesa lo que nos traslada la juventud de Cambre".