A Coruña abrirá este miércoles el nuevo vial de acceso al colegio de San Pedro de Visma

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, durante la visita de este lunes a las obras de urbanización de Visma Quincemil

Las obras de urbanización del polígono de Visma, en A Coruña, avanzan según los plazos previstos y se encuentran ya en torno al 74% de ejecución. La previsión del Concello es que los trabajos estén completamente terminados a finales de este 2026, según ha explicado este lunes la alcaldesa, Inés Rey, durante una visita a la zona.

La regidora ha supervisado los trabajos acompañada por los concejales de Distrito, Movilidad e Infraestructuras y técnicos municipales. Una actuación que permitirá configurar un nuevo barrio en el que está prevista la construcción de 3.600 viviendas y que, según ha destacado Rey, será "clave" para el desarrollo urbanístico de la ciudad.

"Es una urbanización a gran escala que va a crear una nueva zona en la ciudad", ha señalado la alcaldesa. El futuro barrio contará, además de con las nuevas viviendas, con espacios libres, zonas verdes, sendas peatonales, carriles bici y parcelas reservadas para equipamientos municipales.

Nuevo acceso al CEIP San Pedro de Visma

Uno de los avances más inmediatos afecta al CEIP San Pedro de Visma. El Concello abrirá este miércoles un nuevo vial para acceder al centro educativo, coincidiendo con el inicio del curso escolar.

La actuación busca mejorar la seguridad de los niños y niñas y conectar adecuadamente el colegio con su entorno. Tras este primer tramo, está prevista la ejecución de un segundo con dos carriles, aceras de dos metros de ancho y una zona específica de estacionamiento.

En este ámbito se habilitarán además 80 plazas de aparcamiento entre el Ágora y Mariñeiros, según ha explicado la alcaldesa.

Unas 2.100 nuevas plazas de aparcamiento

El estacionamiento será precisamente uno de los elementos con mayor peso en la urbanización. Una vez finalizadas las obras, el polígono dispondrá de cerca de 1.784 plazas de aparcamiento en superficie, a las que se sumarán otras 289 en un aparcamiento municipal. En total, serán alrededor de 2.100 nuevas plazas, al margen de los garajes privados que incorporarán los edificios residenciales.

Rey considera que esta dotación contribuirá a aliviar los problemas de estacionamiento tanto para las personas que se desplacen hasta el nuevo barrio como para quienes ya residen en su entorno.

Cambios en la circulación de la Tercera Ronda

Los trabajos continúan en el entorno de la Tercera Ronda, donde actualmente se está operando en la pavimentación. La intervención incorporará nuevas calles, zonas de aparcamiento y carril bici y permitirá mejorar la conexión de este punto de entrada y salida de A Coruña, utilizado también para los desplazamientos hacia el área metropolitana y el aeropuerto.

Este miércoles se abrirá el paso por la rotonda de la Tercera Ronda, con un carril habilitado en cada sentido. Posteriormente, los trabajos se concentrarán en la mediana durante aproximadamente dos semanas. "Los trabajos se van realizando por fases y se va abriendo por fases para ir minimizando esos eventuales colapsos", ha explicado Rey. El Concello prevé un aumento de la circulación estos días coincidiendo con el regreso a las aulas y la vuelta a la actividad laboral tras el periodo estival.

La actuación en esta zona se ha desarrollado por tramos precisamente para reducir las afecciones al tráfico.

Viviendas protegidas

El desarrollo de Visma contempla alrededor de un millar de viviendas de protección pública dentro de las 3.600 previstas en el conjunto del ámbito. Actualmente, unas 300 viviendas libres se encuentran ya en construcción, mientras que el siguiente paso será el inicio de las obras de las primeras promociones de vivienda protegida.

La alcaldesa señaló que estos proyectos irán avanzando a medida que se tramiten y concedan las correspondientes licencias para las diferentes parcelas, sin concretar cuántas viviendas protegidas comenzarán a construirse en esta primera fase.

Zonas verdes, deporte y nuevos equipamientos

El Concello plantea Visma como un barrio que vaya más allá del desarrollo residencial. Entre las actuaciones previstas figuran nuevos espacios verdes y equipamientos municipales, además de instalaciones deportivas y de ocio.

La alcaldesa ha hecho referencia, entre otros proyectos, a la actuación en el parque Adolfo Suárez, donde se están incorporando nuevos espacios deportivos, pistas multideporte y elementos biosaludables.

En paralelo a las obras de urbanización, el Concello trabaja también en la rehabilitación y puesta en valor de la Arqueta dos Frades, uno de los elementos patrimoniales de Visma.