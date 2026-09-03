La propuesta que pretende acabar con el feísmo de A Coruña usando la IA: "Es un guiño a lo bonito y cuidado"

¿Cómo cambiaría A Coruña con más vegetación, un mobiliario urbano diferente o pequeñas intervenciones que respetasen la estética de sus edificios? Esta es la pregunta que intenta responder Coruñe_Arte, una cuenta de Instagram que utiliza la inteligencia artificial para imaginar una versión más cuidada de diferentes rincones de la ciudad.

Detrás del perfil hay una sola persona: un arquitecto colegiado que prefiere mantener su identidad en el anonimato. Comenzó a publicar el pasado 7 de marzo y desde entonces ha aplicado su particular transformación a edificios, plazas, estaciones y otros espacios coruñeses.

"Quería tener una cuenta completamente anónima para poner en valor el patrimonio que tiene A Coruña: los edificios y también su valor urbanístico", explica. Su intención, sin embargo, no pasa únicamente por mostrar una ciudad estéticamente más atractiva, sino también por relacionar las propuestas con la vida cotidiana de los barrios y con cuestiones como la conservación del pequeño comercio.

El concepto que atraviesa todo el proyecto es sencillo: "Es un guiño a lo bonito y cuidado". Su creador considera que existen rincones de A Coruña que están "un poco degradados, un poco dejados" y utiliza la tecnología para visualizar cómo podrían lucir de otra manera.

De la imagen real a una nueva A Coruña con IA

Las fotografías publicadas parten de lugares existentes que posteriormente son modificados mediante inteligencia artificial siguiendo el criterio estético del arquitecto. El resultado permite comparar el aspecto actual con una posible transformación.

Su autor insiste, no obstante, en una distinción fundamental, y es que las imágenes no son proyectos arquitectónicos. "Yo les meto mi criterio estético y lo que me gustaría que fuera. Pero, lógicamente, no son proyectos. Un proyecto requiere su parte técnica y su parte económica, que no están ahí", aclara.

Aun así, muchas de las transformaciones planteadas apenas necesitan grandes cambios para modificar considerablemente la apariencia del espacio. "Varias propuestas han incluido nada más que mobiliario urbano distinto, pintado en un color adecuado, y vegetación. Y ya solo con eso se nota la diferencia".

Los bajos de la Plaza de España, en A Coruña, modificados con IA por Coruñe_Arte. Coruñe_Arte

Entre sus últimas publicaciones se encuentra una reinterpretación de la cafetería Manhattan, cuyo alcance sorprendió incluso al propio creador de la cuenta. Según explica, las imágenes acumulan ya unas 43.000 visualizaciones y el perfil sumó cerca de 300 seguidores en apenas un día.

La repercusión está haciendo que los propios usuarios comiencen a proponer nuevos lugares sobre los que intervenir. "La gente está animándose a comentar, llegando a propuestas de que quieren que se intervenga en otros rincones de sus barrios para dignificarlos, para que luzcan bonitos y cuidados", señala.

La arquitectura también es el legado que le dejamos a los demás Coruñe_Arte

El arquitecto considera que el anonimato contribuye además al intercambio de ideas. Al no estar la iniciativa asociada a un estudio o perfil profesional, cree que los seguidores participan con mayor libertad. La cuenta, recalca, es completamente altruista.

Más allá de imaginar fachadas renovadas, el objetivo es generar una reflexión sobre el papel de la arquitectura en la propia identidad de A Coruña. "Al final, la arquitectura también es el legado que le dejamos a los demás", sostiene.

Pone nuevamente como ejemplo el Manhattan, al que define como "un edificio icónico" que considera que podría estar "un poquito más cuidado" para mejorar su aportación al tejido urbano y hacer más agradable el espacio.

Y Coruñe_Arte pretende ir más allá de las calles. Su creador prepara ahora una nueva vertiente para el perfil: transformar también espacios interiores de A Coruña. "Hay edificios que tienen interiores muy bonitos y otros un poco más dejados, por lo que empezaré también a publicar interiores", avanza.