La niebla complica la mañana en el aeropuerto de A Coruña y obliga a desviar dos vuelos

La intensa niebla con la que ha amanecido este jueves A Coruña está condicionando la operatividad del aeropuerto de Alvedro. La baja visibilidad ha obligado a desviar durante las primeras horas de la mañana dos vuelos que tenían previsto aterrizar en la terminal coruñesa, ambos con destino finalmente al aeropuerto de Santiago de Compostela.

Uno de los vuelos afectados es el VY1292 de Vueling, procedente de Barcelona. Su llegada a A Coruña estaba programada para las 07:50 horas y finalmente aterrizó a las 08:05 horas tras ser desviado a Santiago.

La misma situación se produjo con el UX7233 de Air Europa, procedente de Madrid y con llegada prevista también a las 07:50 horas. El vuelo fue igualmente desviado a Santiago y figura con una hora real de las 08:13.

La niebla cubre desde primera hora buena parte de A Coruña y su área metropolitana, reduciendo la visibilidad y complicando las operaciones de llegada a Alvedro. Las condiciones de baja visibilidad ya han provocado otros desvíos en el aeropuerto coruñés a lo largo de este año.

La previsión apunta a que la niebla vaya desapareciendo a medida que avance la mañana, dando paso a una jornada más despejada.