Inés Rey cuestiona la concentración por Ceuta en A Coruña: "La solidaridad no es envolverse en una bandera"

Un día después de que más de 10.000 personas llenaran la plaza de María Pita, llegan las críticas. Aunque el motivo de la concentración era mostrar apoyo a Ceuta, el acto ha dado paso a un aluvión de reacciones políticas en torno a quién estuvo y quién no estuvo en la movilización.

Entre quienes sí acudieron estuvo el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que participó en la concentración junto a representantes del Partido Popular en A Coruña. Sin embargo, la que no estuvo fue la alcaldesa de la ciudad, que en días anteriores cargó contra la convocatoria al considerarla una "decisión unilateral" de la presidenta de la FEMP.

Y no se ha escondido, Inés Rey ha puesto precisamente el foco en la presencia de Rueda y en el carácter que, a su juicio, terminó adquiriendo la movilización. Para la regidora, el apoyo a Ceuta fue utilizado como "excusa" para convertir la concentración en un acto contra el Gobierno de España.

Y frente a las críticas de la alcaldesa por quienes sí estuvieron, el PP coruñés reprochó a Inés Rey su ausencia de María Pita y aseguró que la regidora "tenía que elegir entre los coruñeses o Pedro Sánchez y eligió el sanchismo".

En palabras de Miguel Lorenzo, portavoz del PP coruñés, considera que la alcaldesa debería haber liderado a los coruñeses en su apoyo a Ceuta y la acusa de poner al presidente del Gobierno "por encima de los coruñeses". También defendió que la concentración estaba por encima de las diferencias políticas y recordó que entre las miles de personas que acudieron podía haber también votantes y simpatizantes socialistas.

Si bien, Rey hizo referencia a los cánticos y consignas que se escucharon durante la concentración evidenciaron que el objetivo iba más allá de mostrar solidaridad con Ceuta. "No era una concentración a favor de Ceuta, sino una concentración a favor de los intereses del Partido Popular y, sobre todo, en contra del Gobierno de España", sostuvo. Y es que durante el acto se pudieron escuchar insultos dirigidos a Sánchez.

La alcaldesa también rechazó utilizar la crisis migratoria "para alimentar discursos de odio". "La solidaridad no es únicamente envolverse en una bandera y gritar contra el presidente del Gobierno", afirmó.

Pedro Blanco reclama que la solidaridad se traduzca en acogida

El representante del Gobierno también habló al respecto en respuesta a preguntas de los medios en un acto celebrado en Oleiros este jueves. Pedro Blanco puso el foco en otro aspecto de la crisis: la situación de los menores que permanecen en Ceuta, en línea con las palabras de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, también presente en el evento.

Blanco confió en que la respuesta de solidaridad mostrada en las calles se traduzca también en una política de acogida y recordó que es necesario dar una salida a estos menores en cumplimiento de la Ley de Extranjería.

"Espero que todo esto al final se transforme en una continuidad de esa política de acogida", señaló.