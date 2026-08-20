Un vuelo de Iberia desde A Coruña despega con casi una hora de retraso por una incidencia eléctrica

Un vuelo de Iberia con destino Madrid que tenía prevista su salida del aeropuerto de A Coruña a las 6:30 horas de este jueves ha despegado finalmente con casi una hora de retraso debido a una incidencia en las instalaciones de Alvedro.

Según han informado fuentes de AENA, el retraso estuvo motivado por una incidencia en el sistema debido a un corte de suministro eléctrico.

El vuelo afectado es el IB464, una conexión especialmente relevante para los viajeros que utilizan Alvedro a primera hora. El avión tenía programada su salida a las 6:30 horas y su llegada a Madrid a las 7:50. Se trata, además, del primer vuelo de la jornada desde A Coruña hacia la capital, una ruta que cuenta con varias frecuencias diarias operadas por Iberia y Air Europa.

La conexión con Madrid concentra buena parte de la actividad de primera hora en Alvedro. Tras el vuelo de Iberia de las 6:30, está programado otro servicio hacia Madrid de Air Europa a las 8:35, mientras que Iberia cuenta con otra salida a las 9:20 horas en determinados días.

La incidencia se produjo, por tanto, en una franja especialmente sensible de la operativa del aeropuerto, cuando comienzan las primeras salidas de la mañana y se concentra la gestión de equipajes de los pasajeros.

Finalmente, el vuelo pudo despegar después de solventarse el problema, aunque acumulando un poco más de 45 minutos de retraso sobre la hora prevista.