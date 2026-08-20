¿Por qué sigue cerrado el nuevo parque de bomberos de Arteixo (A Coruña) 4 meses después de su entrega?

Se presentó como uno de los parques comarcales de bomberos más modernos y completos de los diez gestionados por el Consorcio Provincial en A Coruña. El nuevo parque de Arteixo (A Coruña), en el polígono de Morás, finalizó sus obras hace meses y el pasado mes de abril fue entregado por la Diputación al Concello. El objetivo era ponerlo en funcionamiento en dos meses, pero cuatro meses después de su recepción, el complejo sigue sin entrar en actividad.

El plan es trasladar hasta allí los servicios del antiguo parque de Sabón, así como ampliar la plantilla hasta alcanzar los 25 efectivos, frente a los 18 actuales, convirtiéndolo en la base operativa con más medios humanos de toda la red provincial.

Una mudanza que debería haber culminado en junio y que sigue sin llevarse a cabo. Según explica el Consorcio Provincial, dependiente de la Diputación da Coruña, en respuesta a una consulta de Quincemil, la base estará operativa a la vuelta del verano, previsiblemente en el mes de octubre. Aunque no han querido entrar en detalles, han confirmado que en septiembre se llevará a cabo alguna reparación en él.

Sin embargo, este medio ha podido saber que este retraso estaría relacionado con problemas en el acondicionamiento de las instalaciones, por lo que habría que acometer trabajos que todavía estarían pendientes de ejecutar.

Mejores instalaciones

El proyecto fue ejecutado en colaboración por la Diputación da Coruña, la Xunta de Galicia y el Concello de Arteixo. Además, en abril, las administraciones implicadas consideraban agotada la vida del actual parque de Sabón e indicaban que el nuevo complejo contará con amplias cocheras para la flota, centro de control, áreas de formación, gimnasio, zonas de descontaminación y espacios de descanso.

La nueva ubicación permitirá reducir los tiempos de respuesta a emergencias, no solo en Arteixo, sino también en los municipios de Cambre, Carral, Culleredo y Oleiros, que forman un entorno demográfico con cerca de 135.000 habitantes.

El nuevo parque, que supuso una inversión de 1,3 millones de euros, fue levantado sobre una parcela de unos 4.000 metros cuadrados, propiedad del Concello de Arteixo y cedida al Consorcio Provincial para hacer posible la construcción de las nuevas instalaciones, que sustituyen al antiguo parque de Sabón y permiten ampliar sus medios y servicios.