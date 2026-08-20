Un perro sale ileso de un incendio en una vivienda de A Coruña provocado por una olla al fuego

Los servicios de emergencia intervinieron durante la madrugada de este jueves en una vivienda de la calle Capitán Troncoso, en A Coruña, debido a la presencia de humo en el interior del inmueble.

El aviso se recibió a las 00:21 horas por un incidente que tuvo su origen en una olla que había quedado al fuego, provocando una importante acumulación de humo en el piso.

En el interior de la vivienda se encontraba además un perro, que fue localizado por los efectivos y sacado al exterior ileso.

Una vez controlada la situación, los servicios de emergencia procedieron a ventilar el inmueble para eliminar el humo acumulado. No se registraron daños personales.