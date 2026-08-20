La Cidade das TIC de A Coruña crece por dentro mientras la maleza se apodera de sus alrededores

La Cidade das TIC crece a un ritmo imparable. Parece mentira que hace poco más de diez años este espacio todavía funcionara como fábrica de armas. El complejo tecnológico, situado en una parcela de casi 128.000 metros cuadrados, sigue tomando forma en Pedralonga, pero la historia cambia al otro lado del muro, donde la maleza está ocultando el trabajo realizado durante los últimos años.

Es innegable que Pedralonga ganó protagonismo en A Coruña desde que, en 2018, se empezó a hablar del nacimiento de este parque tecnológico. De repente, todas las miradas se volvieron hacia este barrio.

Sin embargo, mientras muchos ciudadanos todavía no tienen muy claro qué es lo que se cuece en el interior de este recinto, a su alrededor la maleza empieza a apoderarse de un espacio que, poco a poco, comienza a parecerse a una especie de Pentágono oculto entre la vegetación.

Desde hace un par de meses, los vecinos comenzaron a quejarse de que la maleza se estaba apoderando de los alrededores del recinto, concretamente de un solar situado junto al barrio de Pedralonga. La asociación de vecinos se puso en contacto con el Ayuntamiento, que no tardó en reunirse con ellos para valorar la situación.

Sin embargo, de aquello ya hace un mes y el verano de por medio ha complicado los trabajos de limpieza. Esto ha provocado, según informaron algunos vecinos a este medio, la aparición de ratas. Una situación que preocupa y que ha aumentado la presión para que se acometan cuanto antes los trabajos. Sobre todo en esta época del año, en la que el riesgo de incendios aumenta.

Desde el Ayuntamiento aseguran que estas labores se realizarán "pronto". De hecho, esta misma semana se limpió la zona de las antiguas piscinas de cara a las fiestas que se celebrarán este fin de semana.

Llama la atención ver cómo, en un entorno en el que reinan la tecnología y la modernidad, sus alrededores dejan, por ahora, bastante que desear.