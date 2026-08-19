Un vendedor de la ONCE en A Coruña reparte 105.000 euros: "Es lo mejor de los premios"

El edificio de la ONCE en A Coruña. Nuria Prieto.

El Cupón Diario de la ONCE ha dejado 105.000 euros en A Coruña en el sorteo celebrado este martes, 18 de agosto. Tres cupones vendidos en la ciudad han resultado premiados con 35.000 euros cada uno, repartiendo el dinero entre tres personas.

Los boletos fueron vendidos por Miguel Lis Cidranes, vendedor de la ONCE en el quiosco situado en el número 3 de la calle Cantón Grande. No es, además, la primera vez que entrega un premio de estas características. "Es el quinto que doy", explica en conversación con Quincemil.

Miguel reconoce que está contento por haber repartido la suerte, aunque también se queda con la pequeña decepción de haber devuelto buena parte de los cupones. "De diez cupones he devuelto siete", comenta.

Aun así, el balance es más que positivo. "Estoy contento porque he dado premio. Está bien, son 105.000 euros. No está mal, es un buen premio", señala el vendedor coruñés.

Todavía no conoce la identidad de los tres afortunados. Sí tiene localizado a uno de ellos, aunque no sabe si se trata de un cliente habitual.

Para Miguel, la mayor satisfacción llega cuando el premio termina en manos de alguien conocido. "Eso es lo mejor de los premios. Siempre darle a la gente que habitualmente conoces", asegura. “Para alguien conocido, siempre es mejor".

1,7 millones de euros repartidos

El sorteo del Cupón Diario de la ONCE del 18 de agosto repartió en total 1.725.000 euros entre Murcia, Andalucía, Galicia y Castilla-La Mancha.

El Cupón Diario pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado, además de otros premios de menor cuantía.

Los cupones de la ONCE se comercializan a través de sus más de 21.000 vendedores y vendedoras, además de en su página web y en establecimientos colaboradores autorizados.