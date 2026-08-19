La primera jira de Os Caneiros en Betanzos (A Coruña) deja diez toneladas de residuos

El antes y el después del campo de la jira de Os Caneiros Cedida

La primera jira de Os Caneiros, una de las citas centrales de las fiestas de San Roque de Betanzos (A Coruña), dejó tras de sí alrededor de diez toneladas de residuos. Los servicios municipales han trabajado durante las últimas horas en la limpieza y acondicionamiento del campo después de una jornada que registró una de las participaciones más elevadas de los últimos años.

Entre los residuos retirados se encuentran principalmente botellas y otros envases de plástico, bolsas, cajas y cartones, además de otros materiales depositados durante la celebración. La cantidad recogida es superior a la de años anteriores, un incremento que desde el Concello relacionan con la elevada afluencia registrada en esta primera jornada.

Los trabajos no terminan en el propio campo de Os Caneiros. Durante las próximas horas está previsto que las tareas de limpieza se extiendan también al camino de San Xiao, desde Os Anxos, y al propio cauce del río, con el objetivo de recuperar y acondicionar todo el entorno utilizado durante la romería.

Los operarios municipales han realizado, además, diferentes labores para dejar el recinto preparado de cara a la segunda jira de Os Caneiros, que se celebrará el próximo martes 25 de agosto. Aunque se espera una afluencia inferior a la de la primera jornada, se mantendrá el mismo dispositivo especial.

El operativo volverá a estar formado por más de un centenar de personas, entre efectivos de Protección Civil, Guardia Civil, Policía Local y Cruz Roja, encargados de las labores de seguridad, atención a los asistentes y organización.

Robos antes de la celebración de la romería

La primera jira también estuvo marcada por un incidente ocurrido durante la noche anterior. El Concello de Betanzos ha informado este miércoles del robo de parte de los equipos de sonido y del cableado que estaba previsto utilizar durante la celebración.

La ausencia de este material provocó que el sonido no llegase a una parte del Campo de Os Caneiros. Los autores también accedieron a una caseta de Protección Civil y se llevaron material que había sido depositado allí para el desarrollo de la jornada. Incluso fueron sustraídas las ventanas de la instalación.

El Concello ha anunciado que presentará la correspondiente denuncia por estos hechos.

Las fiestas de San Roque continúan

Tras la primera jira, las fiestas de San Roque continúan este miércoles 19 de agosto. A las 17:00 horas, el Auditorio do Pasatempo acogerá una fiesta infantil con hinchables organizada por Galocio. A las 19:30 horas se disputará en el estadio García Hermanos el XXII Torneo de Veteranos de Betanzos, con Beat Street Iris, Betanzos-Norte y Piadela.

La programación de este miércoles finalizará a las 22:30 horas en la plaza de la Constitución, donde actuará The Cruze con un repertorio de versiones de clásicos nacionales e internacionales del pop y el rock.

Las actividades continuarán el jueves 20. Desde las 10:30 horas tendrá lugar una nueva jornada de puertas abiertas de piragüismo dirigida a niños y niñas de entre 7 y 14 años, para la que es necesario saber nadar e inscribirse previamente.

A las 17:00 horas regresará la programación infantil al Auditorio do Pasatempo y, media hora después, el estadio O Carregal albergará el II Triangular de fútbol juvenil, con Betanzos CF A, Betanzos CF B y AD Miño.

La jornada del jueves terminará a las 22:30 horas con la actuación de la orquesta Los Satélites en la plaza de los Hermanos García Naveira.