Una ambulancia de Urgencias Sanitarias de Galicia-061

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A Coruña

Localizan sin vida a un hombre en una vivienda de la calle Barcelona de A Coruña

Los servicios de emergencia fueron movilizados este domingo hasta un inmueble de la calle Barcelona

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Un hombre de avanzada edad fue encontrado sin vida este domingo en el interior de una vivienda de la calle Barcelona, en A Coruña. Los servicios de emergencia fueron movilizados después de recibir un aviso que alertaba de que el hombre se encontraba encerrado en el baño y no respondía.

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La intervención se produjo alrededor de las 09:15 horas, cuando se activó un operativo de auxilio hasta el inmueble.

Según informan los Bomberos de A Coruña, cuando la dotación llegó al lugar, agentes de la Policía Nacional ya habían conseguido forzar la puerta del baño para acceder hasta el hombre.

Hasta la vivienda se desplazó también personal sanitario del 061. La médica presente en el lugar únicamente pudo confirmar el fallecimiento del varón.

Las primeras informaciones apuntan a que fue un familiar quien dio la voz de alarma al no conseguir que el hombre respondiese.