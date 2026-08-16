Se hace viral el vídeo de una agresión a una menor de 14 años en A Coruña: "Bien merecida la tienes"

Un vídeo que muestra la agresión a una menor de 14 años en A Coruña se ha hecho viral durante las últimas horas en redes sociales. Las imágenes corresponden a la tarde del pasado viernes 14 de agosto y han alcanzado una importante difusión después de ser compartidas por la cuenta de Instagram Altavoz Necesario.

La grabación muestra a dos jóvenes, aunque durante el vídeo pueden escucharse las voces de más personas que se encuentran en las inmediaciones. En las imágenes se observa cómo una de ellas golpea en repetidas ocasiones a la menor, además de agarrarla por el pelo y obligarla a arrodillarse.

La violencia no se limita a la agresión física. Durante la secuencia pueden escucharse también insultos, amenazas y órdenes dirigidas a la víctima. "Que te arrodilles ahora mismo. Bien merecida la tienes", le exige en uno de los momentos de la grabación, antes de insultarla.

Cuando la menor se arrodilla, la agresión continúa. La joven vuelve a golpearla mientras la víctima le pide en varias ocasiones que pare. "Como vuelvas a llorar te voy a meter otra", llega a advertirle en otro momento del vídeo.

Las imágenes recogen así varios episodios de violencia física y verbal contra la menor, mientras alrededor se escuchan las voces de otras personas.

Hacia el final de la grabación interviene la voz de un hombre que, al percatarse de lo que está ocurriendo, advierte de que van a llamar a la Policía.

El vídeo ha circulado ampliamente por las redes sociales durante este fin de semana, generando numerosas reacciones por la dureza de las imágenes. Por el momento no ha trascendido más información sobre las circunstancias que rodearon la agresión ni consta si los hechos han sido denunciados ante la Policía.