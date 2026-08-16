Detenido ante la casa de su expareja en A Coruña pese a tener una orden de alejamiento

La Policía Nacional detuvo en la noche de este sábado a un hombre en A Coruña después de localizarlo frente a la vivienda de su expareja pese a tener en vigor una orden de alejamiento.

Los hechos se produjeron pasadas las 23:00 horas en la calle Antonio Pedreira Ríos, en la zona de las Casas de Franco. Fuentes policiales explican que fueron los propios vecinos quienes dieron la voz de alarma al detectar la presencia de un hombre que estaba causando problemas en el lugar.

Una patrulla de la Policía Nacional se desplazó hasta la zona y, a su llegada, encontró al individuo delante de la puerta de la vivienda de la mujer.

Los agentes ya conocían al hombre y tenían constancia de la existencia de una orden de alejamiento que le impedía aproximarse a su expareja, por lo que procedieron a su detención por un presunto quebrantamiento de condena relacionado con violencia de género.

El arrestado permanecerá en dependencias policiales hasta su puesta a disposición judicial, prevista a lo largo de este domingo.