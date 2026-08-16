A Coruña mejorará el acceso al Castro de Elviña con una inversión de más de 150.000 euros

El Castro de Elviña continúa avanzando en su proceso de mejora y puesta en valor. A Coruña acaba de adjudicar una nueva actuación para acondicionar la accesibilidad en el entorno de la entrada principal al yacimiento arqueológico, unos trabajos que supondrán una inversión superior a los 150.000 euros.

Las obras han sido adjudicadas a la empresa López y Leis y se centrarán en facilitar el acceso al recinto, uno de los principales espacios que forman parte de la red de Museos Históricos de A Coruña. La intervención contempla también trabajos específicos destinados a mejorar las condiciones de las visitas al yacimiento.

Esta actuación será la tercera de las intervenciones previstas actualmente en el Castro de Elviña. En conjunto, los diferentes proyectos supondrán una inversión superior a los 750.000 euros para mejorar las instalaciones y reforzar la protección de uno de los principales enclaves patrimoniales de la ciudad.

Dos actuaciones ya están en marcha

A los trabajos de accesibilidad que acaban de ser adjudicados se suman otros dos proyectos que ya se encuentran en ejecución.

Por un lado, avanza la construcción de un nuevo centro de apoyo para las actividades arqueológicas y didácticas que se desarrollan en el Castro. Por otro, se trabaja en la instalación de un nuevo vallado perimetral alrededor del yacimiento, una actuación destinada a reforzar la protección y conservación del recinto.

Las tres intervenciones -la mejora de los accesos, el centro de apoyo y el nuevo cierre perimetral- forman parte de la hoja de ruta municipal para revitalizar el espacio y facilitar su conservación y divulgación.

El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, destaca que estas actuaciones son "necesarias para cumplir nuestro objetivo de revitalizar el Castro de Elviña", al que define como "una de las principales joyas patrimoniales de la ciudad".

Con la ejecución de estos proyectos, la inversión destinada al yacimiento arqueológico superará en conjunto los 750.000 euros, combinando actuaciones dirigidas tanto a mejorar la experiencia de quienes visitan el recinto como a facilitar el trabajo arqueológico y preservar el espacio.