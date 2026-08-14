La senda litoral de Naval y Canide, en Oleiros (A Coruña), sigue pendiente de varios informes

El proyecto para construir la senda litoral entre Naval y Canide, en Oleiros, continúa pendiente de completar su tramitación administrativa antes de que el Ayuntamiento pueda sacar las obras a contratación. La actuación, de unos 2,5 kilómetros de longitud, cuenta con una partida de más de un millón de euros en los presupuestos municipales.

El Ayuntamiento sostiene que solicitó el pasado 12 de diciembre de 2025 un informe a la Xunta de Galicia necesario para poder avanzar con la licitación y que, ocho meses después, todavía no había recibido respuesta. Según el Gobierno local, esta situación está impidiendo contratar los trabajos.

La actuación contempla un recorrido de aproximadamente 2,5 kilómetros y afecta a 61 parcelas, todas ellas clasificadas como suelo rústico. El Concello asegura que ya llevó a cabo las expropiaciones necesarias, con una superficie total de 29.631 metros cuadrados, por las que abonó alrededor de 270.000 euros.

El proyecto dispone, según el Ayuntamiento, de más de un millón de euros de financiación municipal para afrontar la ejecución de las obras. La previsión inicial era que los trabajos pudiesen salir a contratación durante este año.

Desde el Gobierno local se ha cuestionado el retraso en la tramitación y se ha reclamado que se complete cuanto antes la documentación necesaria para poder iniciar el procedimiento de contratación.

La Xunta asegura que también depende de Costas del Estado

Por su parte, la Xunta de Galicia niega que esté bloqueando el proyecto y asegura que la tramitación continúa avanzando. El Gobierno autonómico explica que, debido a las características de la actuación, fue necesario solicitar también un informe a Costas del Estado.

Según la versión facilitada por la Xunta a Quincemil, esa solicitud se realizó en marzo de este año y no recibió respuesta hasta este jueves, 13 de agosto. Por ello, el Ejecutivo autonómico señala que la autorización todavía debe completar distintos trámites y que no depende exclusivamente de la Administración gallega.

La Xunta afirma además que "se agilizará" la tramitación para que el proyecto pueda avanzar lo antes posible y sostiene que, una vez recibida la respuesta de Costas del Estado, el procedimiento continúa su curso.

De este modo, el desarrollo de la senda litoral queda todavía condicionado a la finalización de las autorizaciones administrativas necesarias antes de que el Concello de Oleiros pueda proceder a la contratación de las obras.