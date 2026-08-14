Muere un hombre mientras realizaba trabajos de pintura en un domicilio de A Coruña

Un hombre ha fallecido este viernes por la tarde mientras realizaba trabajos de pintura en un domicilio de la Ronda de Outeiro, en A Coruña. El suceso tuvo lugar pasadas las 17:00 horas, cuando el trabajador cayó de una banqueta y quedó inconsciente.

El 112 Galicia recibió el aviso alertando de que una persona se encontraba inconsciente después de sufrir una caída mientras pintaba. Hasta el lugar se desplazaron profesionales de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, movilizados por el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia.

A pesar de la intervención de los servicios de emergencias, los sanitarios confirmaron el fallecimiento del hombre poco después.

Las causas del suceso todavía están por determinar. Según los agentes de seguridad, no se descarta que el trabajador sufriese algún tipo de indisposición o problema de salud antes de caer de la banqueta, por lo que será necesario esclarecer las circunstancias exactas del fallecimiento.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de las actuaciones para determinar qué ocurrió.