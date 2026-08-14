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Un motorista de 25 años resulta herido tras chocar contra un coche en el túnel de María Pita en A Coruña
El joven perdió el control de la moto, invadió el carril contrario y chocó frontalmente contra un turismo. Fue trasladado al CHUAC con heridas leves.
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Un motorista de 25 años resultó herido en un accidente de tráfico ocurrido alrededor de las 23:00 horas de este jueves en el túnel de María Pita, en A Coruña.
El joven circulaba por el túnel en sentido As Atochas cuando, por causas que se desconocen, perdió el control de la motocicleta e invadió el carril contrario.
El motorista acabó impactando frontalmente contra un turismo que circulaba correctamente en sentido opuesto.
Hasta el lugar se desplazaron los servicios de emergencias. Pese a que las heridas que presentaba eran de carácter leve, el joven fue atendido por los sanitarios y posteriormente trasladado por el 061 al Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC).