Un motorista de 25 años resulta herido tras chocar contra un coche en el túnel de María Pita en A Coruña

Un motorista de 25 años resultó herido en un accidente de tráfico ocurrido alrededor de las 23:00 horas de este jueves en el túnel de María Pita, en A Coruña.

El joven circulaba por el túnel en sentido As Atochas cuando, por causas que se desconocen, perdió el control de la motocicleta e invadió el carril contrario.

El motorista acabó impactando frontalmente contra un turismo que circulaba correctamente en sentido opuesto.

Hasta el lugar se desplazaron los servicios de emergencias. Pese a que las heridas que presentaba eran de carácter leve, el joven fue atendido por los sanitarios y posteriormente trasladado por el 061 al Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC).