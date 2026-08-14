Cambre (A Coruña) ya prepara sus Presupuestos de 2027 tras quedarse los de 2026 a un voto

El Gobierno municipal de Cambre, en A Coruña, ya ha comenzado a trabajar en la elaboración de los Presupuestos de 2027, apenas unos días después de que las cuentas correspondientes a este ejercicio se quedasen a un único voto de su aprobación en el Pleno.

La alcaldesa, Diana Piñeiro, ha marcado como objetivo avanzar durante las próximas semanas en la preparación del nuevo documento para poder llevarlo a debate entre octubre y noviembre y completar su tramitación con suficiente antelación. La intención es que las nuevas cuentas puedan entrar en vigor con el inicio de 2027.

"No nos rendimos. Quedamos a un solo voto de sacar adelante los Presupuestos de 2026 y ya estamos trabajando en los de 2027", ha señalado Piñeiro. La regidora ha defendido que el Ejecutivo quiere "hacer los deberes con tiempo" para evitar que Cambre comience el próximo año sin unas cuentas actualizadas.

El Gobierno municipal volverá a abrir la elaboración del presupuesto al conjunto de la Corporación y ofrecerá a los diferentes grupos la posibilidad de plantear propuestas, establecer prioridades y participar en la elaboración del documento. Se seguirá así la línea de diálogo empleada durante la negociación de las cuentas de 2026.

Precisamente, el proyecto de este año ya incorporaba propuestas planteadas por BNG, PSOE y Alternativa dos Veciños, además de otras actuaciones impulsadas por el propio Gobierno municipal a raíz de las conversaciones mantenidas con los grupos.

Piñeiro destaca el voto de Alternativa

La alcaldesa ha querido agradecer especialmente la postura de Alternativa dos Veciños, la única formación de la oposición que votó a favor de los Presupuestos de 2026. "Alternativa podía haberse limitado a la abstención, pero decidió votar a favor. Podemos tener diferencias políticas, y seguiremos teniéndolas, pero hay que saber reconocer cuándo una formación entiende que unas cuentas son positivas para Cambre y asume la responsabilidad de contribuir con su votación a que puedan salir adelante", ha afirmado.

Piñeiro ha insistido en que "si una formación considera que unos Presupuestos deben salir adelante, la forma más clara de facilitarlos es votar a favor".

En el otro extremo se situó Unión por Cambre (UxC), cuyos siete concejales fueron los únicos de la Corporación que votaron en contra. El Ejecutivo asegura que durante los meses previos intentó facilitar su participación mediante reuniones, correos electrónicos, mensajes, llamadas y ofrecimientos para incorporar propuestas o resolver dudas sobre el documento.

Según el Gobierno local, UxC no trasladó finalmente una relación concreta de propuestas presupuestarias y optó por votar en contra.

"El Pleno dejó una fotografía muy clara: Alternativa votó a favor, otras formaciones optaron por la abstención y UxC fue la única que votó en contra. Los Presupuestos quedaron a un voto de salir adelante", ha apuntado Piñeiro.

Críticas a UxC por su rechazo

La alcaldesa también se ha referido a las supuestas irregularidades o problemas de legalidad alegados por Unión por Cambre para justificar su voto negativo. Piñeiro ha señalado que esas objeciones no llevaron a ninguna otra formación de la Corporación a votar en contra.

"UxC fue la única formación que consideró que esas objeciones justificaban votar en contra. En el resto de la Corporación hubo votos favorables y abstenciones, pero ningún otro voto negativo", ha indicado. A pesar de las diferencias, el Ejecutivo asegura que volverá a ofrecer a UxC la posibilidad de participar en la elaboración de los Presupuestos de 2027.

"Si ahora UxC quiere participar, volverá a encontrar la puerta abierta. No le vamos a cerrar la puerta a nadie", ha asegurado Piñeiro, que espera que esa participación se traduzca esta vez "desde el principio en propuestas concretas y en una disposición real para construir un acuerdo".

La alcaldesa también ha cuestionado el discurso de UxC sobre el supuesto bloqueo de la administración municipal y ha recordado otros episodios recientes, como el voto contrario de esta formación a un expediente que impedía aprovechar 245.701,58 euros del POS+ Adicional 2/2025, así como su rechazo a la Cuenta General de 2024, correspondiente a su propia etapa de gobierno. "Parece que la respuesta de UxC es votar no prácticamente a todo", ha criticado Piñeiro.

El Gobierno busca alternativas para las actuaciones de 2026

La falta de aprobación de los Presupuestos de 2026, según el Ejecutivo local, no supondrá paralizar la actividad municipal, aunque sí obligará a retrasar determinados procedimientos, reprogramar inversiones o buscar otras vías administrativas para sacar adelante actuaciones previstas.

Piñeiro ha advertido especialmente del impacto que estos retrasos pueden tener sobre entidades, clubes, ANPA, asociaciones y vecinos que llevan tiempo esperando mejoras.

"El problema no es simplemente que una partida se ejecute unos meses más tarde. Es hacer esperar otra vez a entidades, clubes, ANPA, asociaciones y vecinos que llevan demasiado tiempo sufriendo los atrasos y las dificultades que arrastra Cambre", ha señalado.

El Ejecutivo pretende trabajar ahora en dos frentes: recuperar por otras vías el mayor número posible de actuaciones previstas para 2026 y avanzar paralelamente en las cuentas de 2027.

"Si una actuación puede recuperarse por otra vía, la buscaremos. Si tiene que incorporarse a los Presupuestos de 2027, trabajaremos para que esté preparada. Y si hay que volver a sentarse con todos los grupos, volveremos a sentarnos", ha asegurado.

Piñeiro considera, además, que el hecho de que el Gobierno municipal cuente únicamente con cuatro concejales y haya conseguido elaborar unas cuentas que incorporaban propuestas de distintos grupos demuestra que el acuerdo entre formaciones es posible.

"Con cuatro concejales conseguimos construir un documento que incorporaba propuestas de otras formaciones y quedamos a un voto de su aprobación", ha destacado.

La alcaldesa ha concluido que el Gobierno no utilizará el rechazo de las cuentas como "excusa" para dejar de gobernar y ha fijado ya la mirada en el próximo ejercicio: "Queremos llevar los Presupuestos de 2027 al Pleno entre octubre y noviembre y hacer todo lo posible para evitar nuevos retrasos y conseguir que Cambre comience 2027 con un nuevo Orzamento".