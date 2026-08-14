Arden maderas y colchones en galpones en el entorno de la Torre de Hércules, en A Coruña

Un incendio forestal se declaró este viernes por la tarde en el entorno de la Torre de Hércules, en A Coruña, lo que llevó a movilizar a efectivos de la Policía Local. El aviso se registró alrededor de las 19:58 horas en la zona de la calle Hermanos Lejía, situada en las inmediaciones del monumento.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local para comprobar la situación y actuar ante el fuego registrado en esta zona próxima a la Torre de Hércules y efectivos del cuerpo de Bomberos. En total, acudieron tres dotaciones.

El suceso tuvo lugar en los galpones que hay junto a la Ciudad Deportiva Arsenio Iglesias - Torre, ardiendo unos colchones y maderas, sin mayores consecuencias.

De hecho, desde los cinco campos del complejo deportivo se podía distinguir el humo, al igual que desde las calles aledañas.