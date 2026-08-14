El alcalde de Oleiros (A Coruña) recibe una medalla de la amistad con Cuba durante un homenaje a Fidel Castro

Alcalde de Oleiros en el acto del centenario de Fidel Castro en Láncara (Lugo). Concello de Oleiros

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, ha recibido la Medalla de la Amistad del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) durante un acto celebrado en Láncara (Lugo) con motivo del centenario del nacimiento de Fidel Castro.

La distinción reconoce, según la información trasladada por el Concello de Oleiros, la trayectoria de García Seoane en sus relaciones de amistad y cooperación con Cuba. Durante el homenaje, el embajador cubano en España, Marcelino Medina, destacó el compromiso mantenido por el regidor a lo largo de los años y lo definió como "una referencia para varias generaciones de amigos de Cuba".

García Seoane dedicó buena parte de su intervención a reivindicar la figura de Castro, al que definió como un "humanista, ideólogo, estadista, guerrillero y revolucionario que cambió el rumbo de la historia".

En un discurso marcadamente favorable al polémico legado de la revolución cubana, el alcalde de Oleiros reclamó también el fin del embargo económico de Estados Unidos sobre Cuba, subrayando que los países democráticos deberían aumentar su cooperación con la isla.

Petición de cambios en Cuba

Su intervención incluyó, no obstante, una llamada al propio Gobierno cubano para introducir cambios que favorezcan una mayor integración económica internacional.

A su juicio, "el Gobierno de Cuba debe analizar su estrategia para ser parte del comercio mundial y entreabrir las puertas que se lo permitan".