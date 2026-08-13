Aparece muerto un pequeño ejemplar de delfín en la playa del Orzán, en A Coruña

Los bañistas que se encontraban esta tarde en la playa del Orzán, en A Coruña, se encontraron con una imagen poco habitual. El cadáver de un delfín apareció flotando muy cerca de la orilla, en las inmediaciones de La Coraza, uno de los puntos de observación ayer del eclipse total de sol.

El animal, de pequeño tamaño y aproximadamente un metro de longitud, fue localizado alrededor de las 18:00 horas. Las olas fueron acercando progresivamente el cuerpo hacia la arena hasta que uno de los bañistas decidió entrar en el agua y sacarlo del mar para evitar que siguiera a la deriva.

Los socorristas dieron aviso de la situación para activar la retirada del animal. El suceso generó curiosidad entre los bañistas que a última hora de la tarde permanecían en esta concurrida playa coruñesa.