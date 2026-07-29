Salvamento reflota mar adentro la ballena fallecida este lunes en Arteixo (A Coruña)

El cuerpo de la ballena que quedó varada el pasado lunes en la playa de Sabón, en Arteixo, ha vuelto a aparecer este miércoles flotando en el mar. Tras recibir el aviso, Salvamento Marítimo movilizó una embarcación para retirar el cetáceo y trasladarlo mar adentro, donde quedó remolcado a unas 12 millas del puerto exterior de Punta Langosteira.

Según han informado fuentes de Salvamento Marítimo y recoge Europa Press, la Guardia Civil comunicó el hallazgo alrededor de las 11:15 horas, después de que el animal reapareciese en la superficie. Desde el centro de coordinación de A Coruña se activó la Salvamar Betelgeuse, encargada de realizar el remolque hasta una zona alejada de la costa.

La ballena había aparecido por primera vez en la mañana del lunes en el arenal de Sabón. El aviso llegó al 112 Galicia a las 08:40 horas a través de un particular que alertó de la presencia del cetáceo en la playa.

Siguiendo el protocolo habitual para este tipo de situaciones, Salvamento Marítimo intervino entonces para devolver el animal al mar. Sin embargo, la ballena acabó falleciendo ese mismo día. Dos jornadas después, el cuerpo emergió de nuevo, lo que obligó a una nueva actuación para retirarlo y evitar que permaneciese a la deriva cerca del litoral.