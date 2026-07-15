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Localizan cuatro cuerpos, uno de ellos con signos de violencia, en la fosa de Beira de Carral (A Coruña)
Los hallazgos se produjeron en la primera cata arqueológica realizada en esta fosa de la violencia franquista
Más información: Aparecen restos óseos de un individuo en la fosa común de Beira, en Carral (A Coruña)
La primera cata arqueológica realizada en la fosa común de Beira, en Carral, ha permitido localizar hasta cuatro cuerpos, uno de ellos con signos de violencia. Las investigaciones históricas cifran en como mínimo 18 el número de personas asesinadas que fueron enterradas en el entorno de la iglesia de Beira.
Los trabajos se están llevando a cabo gracias a un convenio de colaboración entre la Deputación da Coruña y la Universidade de Santiago de Compostela y están coordinados por el grupo Hitagra (USC-CIISPAC) dirigido por Lourenzo Fernández Prieto y Antonio Míguez Macho.
De los cuatro cuerpos localizados, uno ya ha sido completamente exhumado.
En él, los primeros registros arqueológicos documentan signos de violencia compatibles con el contexto represivo en el que se produjo su entierro en esta fosa.
Un estudio histórico previo, llevado a cabo por el historiador Xurxo Antelo del equipo de Histagra ya señalaba esta como la ubicación de una fosa. Ahora, los siguientes pasos pasan por realizar un análisis antropológico y forense, así como un posterior estudio genético para confirmar la identidad de las personas exhumadas.
En esta fase, familiares de las víctimas están colaborando aportando muestras de ADN para que pueda ser comparado con el de los cuerpos hallados.
Este miércoles, la deputada de Dereiros Civís, Sol Agra; el alcalde de Carral, José Luís Fernández Mouriño; el arqueólogo forense Edgarda Camarós y el historiador Xurxo Antelo, acudieron a Beira a un acto en el que se presentaron los hallazgos.
Aquí, Agra puso en valor que "a localización destes primeiros corpos representa un paso moi importante nun proceso que busca restituír a verdade e a dignidade das persoasque foron asasinadas polo golpe de estado fascista de 1936 e a posterior represión franquista e das súas familias".
La deputada recordó que "non é posible facer xustiza coas vítimas porque nunca se puido xulgar aos asasinos, mais atopar os restos dos asasinados e devolverllos ás súas familias para que podan enterralos dignamente é un acto de reparación. É unha anomalía democrática que vivamos rodeados de fosas cheas de desaparecidos, que nunca se buscaron, cando xa van alá máis de 50 anos da morte do ditador Franco”.