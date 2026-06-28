Betanzos (A Coruña) impulsa la renovación del Pasatiempo y abre la piscina de verano el 1 de julio

El Ayuntamiento de Betanzos, en A Coruña, ha dado un nuevo impulso a la renovación del área infantil del Parque del Pasatiempo tras la aprobación en el pleno de la Diputación del convenio de financiación que permitirá ejecutar el proyecto, con una inversión total de 300.000 euros cofinanciados entre ambas administraciones.

La actuación, considerada una de las prioridades del mandato, permitirá la transformación integral de la zona de juegos más utilizada del municipio, después de que el proyecto no pudiera acceder a fondos europeos Next Generation, lo que llevó a reorientar su financiación mediante acuerdos institucionales.

El proyecto contempla la instalación de una veintena de nuevos elementos de juego adaptados a distintas edades, con estructuras multijuego, columpios, balancines, redes de equilibrio, torres, saltadores y paneles interactivos, además de la renovación completa del pavimento de caucho para reforzar la seguridad.

Además, el nuevo diseño incorporará una temática inspirada en el legado de Juan García Naveira, integrando referencias al propio Parque del Pasatiempo, como grutas, conchas o relojes mundiales, con el objetivo de unir ocio, patrimonio y aprendizaje en un mismo espacio.

En paralelo, el municipio arrancará su programación estival con la apertura de la piscina municipal exterior el próximo 1 de julio, que funcionará en horario de 12:00 a 20:00 horas durante julio y agosto, con posibilidad de prolongarse en septiembre si el tiempo acompaña.

El acceso tendrá un precio de 1 euro para menores de 18 años y 2 euros para personas adultas, dentro de una oferta pensada para facilitar el ocio durante los meses de verano y con control de aforo en las instalaciones.

La programación se completa con los campamentos municipales Concilia, que este año alcanzan las 180 plazas para niños y niñas de entre 3 y 12 años, con un horario ampliado de 08:00 a 15:00 horas para favorecer la conciliación familiar.

Las actividades, desarrolladas en el CEIP Francisco Vales Villamarín, combinan propuestas deportivas, artísticas y creativas, incluyendo la creación de una televisión local y un blog para familias, además de visitas a espacios como el Museo das Mariñas o el propio Parque del Pasatiempo.

El programa se organizará en tres turnos entre julio y agosto, con actividades también fuera del municipio, reforzando el carácter educativo y de ocio de la iniciativa.